Hacer una hoguera en la playa de Ocean Beach parece relativamente inocente, por lo general, pero cuando la policía pasó recientemente para verificar lo que llamaron una hoguera ilegal en la playa, hicieron un descubrimiento impactante.

De acuerdo a la policía, dos hombres estaban pateando arena sobre las llamas cuando los oficiales del Equipo de Playa de la División Oeste se acercaron a ellos a interrogarles mientras, de acuerdo a las autoridades, también estaban tratando de ocultar bebidas alcohólicas.

Uno de los hombres, a quien los oficiales dijeron que reconocieron, fue arrestado por cargos de drogas, dijo la policía, pero su compañero les dio algún tipo de identificación falsa y posteriormente fue detenido.

Una investigación más profunda del hombre arrojó una identificación - Christopher Blevins, 45, de Nueva Jersey - y una orden penal.

La persona nativa de Nueva Jersey había sido acusado el 3 de enero de profanación de restos humanos en segundo grado y de obstaculizar la aprehensión en tercer grado en el condado de Cape May, dijeron los fiscales.

Y ahora, a eso se le puede agregar el asesinato en primer grado.

Law enforcement officials in New Jersey are seeking help from the public to identify the remains of a woman whose body was discovered in Belleplain State Forest on Dec. 22, 2025.

Tres días antes de Navidad, el cuerpo de una mujer fue encontrado tirado en un refrigerador en el Bosque Estatal Belleplain en el condado de Cape May el 22 de diciembre de 2024. Al principio, la policía no pudo identificar el cadáver y emitió una imagen generada por computadora de los tatuajes en un esfuerzo por identificarla, informó NBC 10 Philadelphia, así como una foto de una esterilla de yoga y una pieza de joyería encontrada en el cuerpo.

Los investigadores determinaron más tarde que la mujer fallecida era la novia de Blevins, de 50 años, Laura Hughes, de Runnemede, Nueva Jersey.

Después de que Hughes fuera identificada, los detectives identificaron a Belvins como sospechosa, y se enteraron de que la pareja tenía antecedentes de violencia doméstica, así como de abuso de drogas y alcohol. En una búsqueda en el apartamento de la pareja se encontró una pistola, correas de trinquete azules y un calendario que tenía una "X" en cada fecha del año hasta el 24 de julio, el mismo día en que las cámaras de lectura de matrículas en Nueva Jersey detectaron a Blevins conduciendo su Dodge Ram verde con un gran objeto blanco debajo de una funda en la parte trasera de la camioneta. Más videos lo mostraron conduciendo al día siguiente con el objeto, pero, después de esa fecha, ya no estaba.

Los investigadores dijeron que Blevins huyó a México después, cruzando la frontera el 2 de agosto en la camioneta Dodge. Más tarde ese mes, el 27 de agosto, la policía dijo en la denuncia penal que Blevins se entregó a la policía en la Ciudad de México, supuestamente diciéndoles a los oficiales que estuvo involucrado en un "incidente violento" en Runnemede antes de ir a México y que "podría haber matado a alguien en una pelea de bar".

No está claro qué le pasó a Blevins desde ese momento hasta que la policía lo localizó en la hoguera de Ocean Beach en enero (NBC 7 se ha puesto en contacto con los fiscales de Nueva Jersey para saber dónde estaba a finales del año pasado). La policía de San Diego se puso en contacto con sus homólogos de la policía estatal de Nueva Jersey el 13 de enero y finalmente fue extraditado a Nueva Jersey para enfrentarse a un proceso judicial.

"Si bien nada puede jamás deshacer el dolor de esta trágica pérdida, esperamos que este desenlace traiga algo de paz a su familia y a todos los que la cuidaron", dijo el coronel Patrick J. Callahan, superintendente de la policía estatal de Nueva Jersey, en una declaración después de que se presentara la acusación de asesinato. "Este caso es un poderoso recordatorio de que ningún desafío es demasiado grande cuando las agencias se unen con una misión compartida: defender a las víctimas y sus familias, asegurando que sus voces nunca sean olvidadas".

Blevins fue acusado de asesinato en primer grado en el condado de Camden, Nueva Jersey, el 29 de enero de 2025, anunciaron los fiscales de esa jurisdicción el 5 de febrero, y agregaron más tarde: "Todas las personas acusadas de delitos se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable".