SAN DIEGO, California - El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, anunciará el jueves a la 1:30 p.m. su decisión sobre si recomienda la resentencia de Erik y Lyle Menéndez, quienes cumplen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por matar a tiros a sus padres en su mansión de Beverly Hills en 1989.

El fiscal de distrito tiene previsto reunirse con los periodistas esta tarde para discutir el caso de Erik Menéndez, ahora de 53 años, y Lyle Menéndez, ahora de 56, quienes permanecen tras las rejas en el Centro Correccional Richard J. Donovan en San Diego por los asesinatos de José y Mary Louise "Kitty" Menéndez.

En documentos judiciales presentados el año pasado, los abogados de los hermanos señalaron dos nuevas pruebas que, según sostienen, corroboran las acusaciones de abuso sexual a largo plazo de los hermanos a manos de su padre: una carta escrita por Erik Menéndez a uno de sus primos a principios de 1989, ocho meses antes de los asesinatos de agosto de 1989, y las recientes acusaciones de un ex miembro de la banda puertorriqueña Menudo de que José lo abusó sexualmente Menéndez en su adolescencia.

Un grupo de familiares que apoyaban a los hermanos pidieron a principios de este mes que los hermanos fueran liberados de la prisión estatal.

En una conferencia de prensa el 16 de octubre afuera del juzgado del centro de Los Ángeles, la hermana de Kitty Menéndez, Joan Andersen VanderMolen, dijo que luchó durante muchos años para llegar a "un acuerdo con lo que sucedió en la familia de mi hermana".

Decenas de familiares de Lyle y Erik Menéndez han pedido que se revise evidencias que no se consideraron cuando fueron sentenciados por haber matado a sus padres. Chris Cabezas con los detalles

"Fue una pesadilla que ninguno de nosotros podría haber imaginado, pero a medida que salieron a la luz los detalles del abuso de Lyle y Erik, quedó claro que sus acciones, aunque trágicas, fueron la respuesta desesperada de dos niños que intentan sobrevivir a la indescriptible (crueldad) de su padre", dijo a una multitud de periodistas reunidos para la conferencia de prensa. "Como su tía, no tenía idea de la magnitud del abuso que sufrieron a manos de mi cuñado. Ninguno de nosotros lo hizo".

Una de las primas de los hermanos Menéndez, Karen VanderMolen, dijo a los periodistas: "Desde el principio, creí que Lyle y Erik fueron víctimas del abuso de su padre. Crecí sabiendo y sintiendo que algo no estaba bien. El ambiente en su casa y las interacciones padre-hijo estaban fuera de lugar. Pero no fue hasta el primer juicio que salió a la luz todo el horror de lo que tuvieron que vivir. ... No puedo evitar pensar en cómo serían las cosas si el mundo hubiera sabido la verdad en ese entonces, o si hubieran sido las hermanas Menéndez.

"... Lo que pasó es trágico, pero perdono a mis primos. Los he perdonado para siempre, porque sé que estaban actuando por miedo y desesperación", dijo.

Otro de sus primos, Brian A. Andersen Jr., dijo que los conoce de toda la vida y "puede decir sin lugar a dudas que no son los villanos que han sido retratados".

"Eran niños, jóvenes, asustados y abusados por su padre de una manera que ningún niño debería experimentar", dijo. "... Los medios de comunicación se centraron tanto en sus acciones que nunca pudieron contar la historia completa de los abusos que los llevaron a tomar medidas tan desesperadas. Cuando pienso en el dolor y el sufrimiento que soportaron, me rompe el corazón saber que el sistema les falló tan profundamente. Trataron de protegerse de la única manera que sabían. Pero en lugar de ser vistos como víctimas, fueron vilipendiados. El abuso de su padre fue desestimado, su trauma ignorado y su verdad burlada por millones".

Dijo que los dos "actuaron por miedo, pero el jurado nunca escuchó la historia completa".

"Si su juicio se llevara a cabo hoy, el abuso de su padre estaría al frente y al centro de su defensa, y creo que el resultado sería muy diferente", agregó. "Le pido a la Oficina del Fiscal de Distrito, independientemente de quién sea o se convierta el fiscal, que reconsidere su caso con el conocimiento que ahora tenemos sobre su abuso. Lyle y Erik merecen una segunda oportunidad, una oportunidad para sanar, una oportunidad para ser libres y vivir el resto de sus vidas sin la sombra de su pasado que se cierne sobre ellos".

Gascón dijo a principios de este mes que los abogados de su oficina estaban revisando si los hermanos Menéndez podrían tener derecho a que su caso sea escuchado nuevamente o a ser sentenciados nuevamente. Dijo que "no se inclinaba en ninguna dirección en este momento" y que "mantiene la mente abierta", pero que sería él quien tomaría la decisión final.

Mientras tanto, un abogado de derechos de las víctimas que representa al hermano de Kitty Menéndez, Milton Andersen, dijo en un comunicado que su cliente cree que se hizo justicia y que sus sobrinos deberían permanecer en prisión. La abogada, Kathleen Cady, le dijo a Fox News esta semana que envió una carta al juez que supervisa el caso que ha recibido información que sugiere que la carta supuestamente enviada por Erik Menéndez a un primo sobre el abuso sexual es fraudulenta y no debería ser considerada.

El caso ha sido objeto de un renovado interés público desde el estreno de un reciente documental de Netflix.

Los hermanos nunca negaron haber llevado a cabo los asesinatos, pero sostuvieron que fueron agredidos sexualmente en repetidas ocasiones por su padre y temían por sus vidas.

Los fiscales, sin embargo, dijeron que los asesinatos tuvieron motivaciones financieras, señalando los gastos suntuosos de los hermanos después de los asesinatos y argumentando que eran culpables de asesinato en primer grado.

El primer juicio de los hermanos terminó con los miembros del jurado incapaces de llegar a un veredicto, estancados entre el asesinato en primer grado y los cargos menores, incluido el homicidio involuntario. El segundo juicio, que comenzó en octubre de 1995 y careció de gran parte de los testimonios centrados en las acusaciones de abuso sexual por parte de José Menéndez, terminó con ambos hermanos condenados por asesinato en primer grado y conspiración.

Los hermanos han apelado repetidamente sus condenas sin éxito.

Los documentos judiciales presentados por los abogados defensores el año pasado incluían una copia de una carta manuscrita presuntamente enviada por Erik Menéndez a su primo, Andy Cano. Los abogados sostienen que la carta fue descubierta recientemente por la madre de Cano. Cano, quien murió de una sobredosis de drogas en 2003, testificó en el primer juicio de los hermanos que Erik Menéndez le había contado sobre el abuso sexual de su padre cuando Erik tenía 13 años, según los documentos judiciales.

En la carta, Erik Menéndez escribe en parte: "He estado tratando de evitar a papá. Todavía está sucediendo Andy, pero ahora es peor para mí. No puedo explicarlo. ... Nunca sé cuándo va a suceder y me está volviendo loco. Todas las noches me quedo despierto pensando que podría entrar. Necesito sacarlo de mi mente".

En documentos judiciales, los abogados de los hermanos Menéndez, Mark Geragos y Cliff Gardner, escribieron que la nueva evidencia "no solo muestra que José Menéndez era un hombre violento y brutal que abusaba sexualmente de niños, sino que sugiere fuertemente que, de hecho, todavía estaba abusando de Erik Menéndez hasta diciembre de 1988. Tal como la defensa había argumentado todo el tiempo".

Cady, en declaraciones a Fox News esta semana, sugirió que la carta era fraudulenta, diciendo que "es mucho más probable que la carta, si fue escrita por Erik, fue escrita en los últimos años y no antes de los asesinatos como sugiere ahora la defensa".

Los abogados defensores también han citado acusaciones que surgieron el año pasado en una serie documental de Peacock, en la que Roy Rosselló, un ex miembro de la banda de chicos Menudo, alegó que José Menéndez lo drogó y agredió sexualmente cuando tenía unos 14 años durante una visita a la casa de Menéndez en Nueva Jersey en 1983 o 1984.

José Menéndez era un ejecutivo de RCA Records, que firmó un contrato discográfico con Menudo.

"Sé lo que me hizo en su casa", dijo Rosselló, ahora de 55 años, en la serie. En otro segmento, señala una foto de José Menéndez y dice: "Ese es el hombre que me violó. Ese es el pedófilo".

Una declaración de Rosselló, quien también alega que Menéndez lo agredió sexualmente en otras dos ocasiones en Nueva York, se adjuntó a los documentos judiciales presentados en nombre de los hermanos Menéndez el año pasado.

Los abogados de los hermanos Menéndez argumentan que la nueva evidencia justifica la reapertura del caso, diciendo que establece "un caso prima facie para el alivio".

"Para resolver este caso, los miembros del jurado tuvieron que decidir una sola pregunta crítica: ¿José Menéndez estaba abusando sexualmente de sus hijos?", escriben los abogados en el documento judicial. "Los miembros del jurado que tomaron esta determinación no sabían de la carta de Erik a su primo Andy, y no sabían que José Menéndez había violado previamente a un niño de 14 años".

Como resultado, los abogados argumentan que los hermanos están siendo encarcelados "ilegalmente".

"La evidencia recién descubierta apoya directamente la defensa presentada en el juicio y socava directamente el caso del estado contra (los hermanos)", sostienen los abogados en el documento.

Los periódicos pedían que, tras una respuesta de los fiscales, un juez "anulara la sentencia y la sentencia impuesta" o, en su defecto, programara una audiencia probatoria.

Geragos dijo a los periodistas que los dos se habían resignado a pasar el resto de sus vidas en prisión. Describió una "rehabilitación asombrosa" por parte de los dos hermanos, y dijo que más de 20 parientes de ambos lados de la familia los están apoyando.