Fracasa el intento de derogar la política del Condado de San Diego que limita la cooperación con ICE

Un intento de derogar una política vigente del Condado de San Diego que limitaba la asistencia local para la aplicación de la ley federal de inmigración fracasó este martes. Dos miembros de la Junta de Supervisores votaron a favor, uno en contra y uno se abstuvo.

Jim Desmond propuso derogar la política vigente, alegando que convierte al condado en un "supersantuario" para las personas que viven en el país sin autorización al limitar la asistencia local para la aplicación de la ley federal de inmigración.

Desmond y Joel Anderson votaron a favor, mientras que la supervisora ​​Monica Montgomery Stepped votó en contra y Terra Lawson-Remer se abstuvo. Se necesitaban tres votos para que la derogación entrara en vigor.

Específicamente, la política de Desmond instruía al director administrativo del condado a "informar en un plazo de 180 días sobre los datos relacionados con cualquier transferencia o notificación realizada durante el último año a las autoridades federales de inmigración y proporcionar recomendaciones" sobre cómo implementarla eficazmente, según una carta de la junta.

En un comunicado tras la votación del martes, Desmond afirmó que el resultado "fue profundamente decepcionante". "No se trataba de política", declaró Desmond, republicano y candidato al Distrito 49 del Congreso en 2026.

"Se trataba de garantizar que los delincuentes —abusadores de menores, ladrones y delincuentes violentos— fueran expulsados ​​de nuestras comunidades. En cambio, el miedo y la desinformación prevalecieron, dejando a los residentes respetuosos de la ley en mayor riesgo".

Durante la reunión, Montgomery Steppe afirmó que es el gobierno federal quien aplica la política de inmigración, no el condado, que debe centrarse en asuntos más importantes, como la posibilidad de que sus residentes pierdan fondos vitales que podrían verse recortados en el nuevo presupuesto federal.

"Realmente no creo que nos convenga seguir invirtiendo en niveles aún más altos para que las fuerzas del orden locales cumplan con el trabajo del gobierno federal", añadió.

Anderson afirmó que, dado que el sheriff del condado decide si aplicar o no la política vigente, "es una pérdida de tiempo, desde el principio, y es una pérdida de tiempo que tengamos que pasar por esto".

Señaló que los residentes de su distrito están preocupados por la seguridad contra incendios. En una declaración posterior, Anderson afirmó que la política original "no hizo nada ni tuvo ningún impacto. Su derogación no tiene ningún impacto".

NBC 7's Shelby Bremer explains that there's a new effort to repeal the San Diego County Board of Supervisors' policy on cooperating with ICE amid reports that the sheriff may have violated it.

La vicepresidenta de la junta, Lawson-Remer, declaró en un comunicado que el condado "no desviará los limitados recursos del condado a las deportaciones masivas de cientos de miles de residentes locales que trabajan, asisten a la escuela, pagan impuestos y son miembros esenciales de nuestra comunidad: bomberos, personal de primera respuesta, maestros, ingenieros, cuidadores infantiles, enfermeras y trabajadores agrícolas".

Varias docenas de personas hablaron sobre la propuesta de derogación, y la mayoría se opuso. Quienes estaban a favor de la derogación citaron la seguridad pública como un factor importante.

Dortea Flanagan, residente de la comunidad de Gopher Canyon, comentó que su abuelo provenía de la antigua Yugoslavia y tuvo que vivir en Estados Unidos durante cinco años antes de que su familia pudiera reunirse con él. "Lo hizo bien", declaró Flanagan, y agregó que apoyaba a Desmond "por proponer esta derogación ante la locura de un estatus de supersantuario".

"Dejen que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. haga su trabajo", añadió. "Queremos estar seguros".

"Necesitamos fronteras seguras para tener un país soberano", dijo un hombre a la junta. De lo contrario, añadió, "la Constitución de Estados Unidos ya no existe".

Los opositores afirmaron que la política original tenía sentido, tanto en términos de legalidad como de derechos humanos.

"Separar familias y deportarlas no es patriótico ni refleja los valores morales de la mayoría de los ciudadanos", declaró un miembro del Proyecto de Organización de San Diego, quien también criticó a quienes apoyan la política migratoria de la administración Trump.

A.J. Estrada, residente de Chula Vista, comentó que creció en un hogar con al menos un padre inmigrante, como el 19% de los ciudadanos estadounidenses. Señaló que las personas indocumentadas tienen un 26% menos de probabilidades de ser condenadas por homicidio y un 50% menos de probabilidades de ser arrestadas por un delito violento.

Estrada afirmó que el verdadero objetivo de derogar la política vigente del condado es "hacer que comunidades como la mía, mi familia, mi madre, mi esposa, tengan miedo de participar en la sociedad civil".

Prominent figures close to President-elect Donald Trump are taking aim at the county board's new policy that looks to end any transfers into ICE custody. NBC 7's Shelby Bremer reports.

La junta aprobó la política original por 3 votos a 1 el 10 de diciembre de 2024, con el voto en contra de Desmond. La expresidenta de la junta, Nora Vargas, quien propuso la política, renunció a su cargo.

Ahora, dividido 2-2 entre republicanos y demócratas mientras se llevan a cabo elecciones especiales para reemplazar a Vargas, Desmond espera que las cuentas le favorezcan y consiga que la junta, en teoría no partidista, derogue la política.

Desmond describió la política —que recibió cierta oposición por parte del sheriff del condado de San Diego, Kelly Martinez— como "una medida imprudente que protege activamente a los inmigrantes ilegales de la deportación, incluso después de haber cometido crímenes atroces".

Vargas, por otro lado, afirmó que la política "está diseñada para garantizar que los recursos locales se dediquen a abordar las necesidades más urgentes del condado, a la vez que protege a las familias y promueve la confianza de la comunidad".

"La aplicación de la ley migratoria es una responsabilidad federal, y nuestro condado no será un instrumento para políticas que perjudiquen a nuestros residentes", declaró en diciembre.

Lawson-Remer afirmó anteriormente que las fuerzas del orden del condado no deberían actuar como agentes federales, ya que, según ella, esto erosiona la confianza y reduce la cantidad de personas que denuncian delitos. Añadió que la carta de la junta no impide que el condado brinde asistencia a las agencias federales si existe una sospecha de infracción de la ley, pero que si las autoridades federales de inmigración desean la ayuda del condado para detener a un presunto delincuente, deben presentar una orden de arresto. "La política es bastante limitada; no se trata de fronteras abiertas", añadió.

Ian Seruelo, presidente del Consorcio por los Derechos de los Inmigrantes de San Diego, aplaudió la decisión de la junta.

"Al garantizar que nuestros recursos locales no se utilicen para detener y deportar a los sandieguinos, la Junta envía un mensaje contundente de que los inmigrantes son valorados y bienvenidos en nuestra región", declaró Seruelo, quien también es líder de la sección de la Alianza Laboral Asiática-Pacífica Americana de San Diego.