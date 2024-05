California, San Diego imponen récords del gasto en turismo

SAN DIEGO - Desde lo alto del puente Golden Gate en San Francisco, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció en un video publicado el domingo que el gasto en turismo en California alcanzó un máximo histórico de $150,400 millones de dólares el año pasado.

Esa cifra superó el récord previo a la pandemia de $144,900 millones de dólares, que se registró en 2019.

San Diego también rompió récord lo que respecta a los dólares gastados por los turistas en 2023: Julie Coker, directora ejecutiva de la Autoridad de Turismo de San Diego, dijo a Telemundo 20 que los turistas gastaron $14.3 mil millones en San Diego el año fiscal pasado.

Ese total es aproximadamente mil millones de dólares más que el año pasado y 2.7 mil millones de dólares más que en 2019.

Esas cifras, sin embargo, no tienen en cuenta la inflación.

Para las empresas locales que lucharon durante los años de escasez de COVID, las cifras financieras de 2023 son un rebote necesario a pesar de todo.

"Volver tan fuerte después de Covid y hacerlo antes de lo proyectado significa todo para las pequeñas empresas y los vecindarios", dijo Coker. "Regresar realmente significa mucho para la economía de San Diego, pero significa mucho para los residentes de San Diego".

Cuando se le preguntó si estaba sorprendida de que las cifras de turismo de San Diego se recuperaran tan rápido, Coker sonrió, se rió y dijo: " No, no me sorprende. Somos San Diego, por supuesto que no me sorprende".

San Diego representó aproximadamente el 10% del total estatal en gastos de viaje el año pasado. San Diego tuvo un estimado de 30 millones de visitantes en 2023.