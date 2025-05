Gobernadora fija postura tras cancelación de visa: “El cariño del pueblo no se mide con visas”

TIJUANA- La tarde de este lunes la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, ofreció una conferencia de fijar su postura sobre sobre la revocación de su visa por parte del gobierno de EEUU, con quienes dijo, ha mantenido una relación institucional basada en el respeto y en la coordinación.

Aclaró que esta medida no significa que haya hecho algo malo y que es una decisión administrativa y no una acusación.

“No hay delito, no hay una falta, no se ha comunicado la causa de esta medida, y cualquiera que sea la razón estoy tranquila y que todo se aclarará”.

Envió un mensaje para aquellos que dice, han utilizado esta situación como un arma política para dañarla y que jamás le ha hecho daño a nadie y que jamás lo hará.

“No le busquen, no hay nada esconder, no hay nada que averiguar para dañar mi imagen o la de mi persona (…) No hay nada que perseguir, solo la desesperación de quienes no entienden que servir también es resistir”, enfatizó.

También refirió una supuesta “violencia de género” en su contra por parte de quienes la critican , de quienes dijo, no toleran ver que una mujer firme y con convicciones este frente de un gobierno que ya no se arrodilla ante nadie.

“Se equivocan quienes detrás de una cámara, un micrófono o del anonimato que permiten la redes sociales, me señalan sin pruebas, sin verdad y sin límites, y los más incongruentes son ellos quienes ya vendieron su integridad y su dignidad por dinero (…) No tienen calidad moral para señalarme”, puntualizó.

Indicó que respeta la soberanía del gobierno de EEUU y reconoce su facultad administrativa.

“No me han doblado, al contrario, me han reafirmado, me han recordado quién soy, de donde vengo, por qué lucho y porque estoy aquí (…) Las tormentas te hacen más fuertes si sabes quién eres. (…) La verdad y el tiempo pondrá las cosas en su lugar”, expresó.

Agregó que aún sin visa, seguirá defendiendo las causas de los bajacalifornianos.

Concluyó diciendo que que tras este anuncio da por cerrado el tema . La mandataria estuvo acompañada por todo su gabinete durante el anuncio y no permitió preguntas de los medios que se encontraban ahí presentes.