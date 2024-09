Grabación de comercial podría colapsar el tráfico en el puente de Coronado este martes

SAN DIEGO - La ciudad de Coronado tuiteó el Día del Trabajo que se había aprobado un permiso de filmación en el puente el martes, una medida que posiblemente colapsará el tráfico para los viajeros que quieran salir de la isla.

El permiso sólo afectará a los conductores en dirección este en el puente, según las autoridades, y estará en vigor desde las 10 a.m. hasta las 6 p.m.

Caltrans approved a filming permit on EB side of the Coronado Bridge for Tues, Sept 3 from 10am to 6pm. CHP will conduct rolling closures – meaning closing lanes periodically for a few minutes during that time. WB bridge traffic will be open with no delays. pic.twitter.com/MCkT9xggA0