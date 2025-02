Gran jurado acusa a familia de Spring Valley por un caso de muerte por abuso infantil

El caso penal avanza para tres miembros de una familia acusados ​​de asesinar a una niña adoptada en agosto de 2022 y torturar a sus hermanas. Un juez podría fijar una fecha de juicio a partir del mes próximo.

Los fiscales dicen que la madre adoptiva Leticia McCormack, junto con sus padres Adella y Stanley Tom, golpearon a Arabella, de 11 años, y a sus dos hermanas menores con remos, las privaron de comida y agua, las aislaron en sus habitaciones, les negaron el acceso a los baños y las obligaron a participar en ejercicios rigurosos.

El trío se declaró inocente de una serie de cargos en el caso:

Asesinato

Conspiración para cometer un delito

Tortura (3 cargos)

Abuso infantil (3 cargos)

McCormack había sido nombrada ministra para jóvenes y personas de la tercera edad de la Iglesia Rock Church. Su madre y su padre sirvieron como voluntarios en el Departamento de Policía de San Diego desde 2015.

Brian McCormack, el esposo de Leticia, se quitó la vida afuera de la casa de la familia en Spring Valley horas después de que Arabella muriera en 2022. Los fiscales dicen que habría enfrentado cargos si estuviera vivo.

Los médicos dicen que Arabella pesaba 48 libras cuando murió, que era menos de lo que pesaba cuando tenía cinco años. Los fiscales dicen que estaba cubierta de moretones y tenía al menos 15 fracturas óseas separadas. Las dos hermanas menores de Arabella sobrevivieron, pero estuvieron hospitalizadas durante tres semanas recuperándose de una desnutrición severa. Ahora están al cuidado de una nueva familia de acogida.

El abuso quedó bien documentado en grabaciones de video y mensajes de texto

San Diego County Sheriff's Department

Un panel de jurados escuchó evidencias durante ocho días en octubre pasado. Esos procedimientos recién están saliendo a la luz ahora después de que los fiscales revelaran las transcripciones de los testimonios.

La acusación dice que los crímenes de los que se acusa a los McCormack y Toms se expusieron en numerosos mensajes de texto entre ellos y a través de grabaciones de video que hicieron en sus teléfonos. Los fiscales dicen que los adultos coordinaron el abuso, incitándose unos a otros a infligir más dolor y sufrimiento a las niñas.

Los agentes testificaron que las niñas fueron obligadas a permanecer inmóviles durante el día e incluso mientras dormían. Múltiples cámaras y sensores de movimiento las monitoreaban en todo momento. Algunas hacían sonar una alarma si se movían lo más mínimo. Los agentes dijeron que luego las golpeaban con una paleta, un cinturón o agitadores de pintura de madera cuando las atrapaban moviéndose.

Los investigadores dijeron que no importaba si las niñas necesitaban usar el baño con urgencia; sus súplicas eran ignoradas y a menudo se ensuciaban. Los testimonios revelaron que las obligaron a permanecer con la ropa sucia hasta que se secara.

En un intercambio, los fiscales dicen que Brian animó a su esposa Leticia a no dejar que una de las niñas usara el baño y luego la dejó sentarse en sus propios desechos. El mensaje de texto decía: "Puede simplemente sumergirse en esa [censurado] y enfermarse. Bella terminará pronto y solo tendremos dos de los que preocuparnos".

La fiscal adjunta del distrito Meredith Pro dijo a los miembros del gran jurado: "Basta con decir que estas tres niñas fueron sometidas a una vida de horror, tormento, abuso y negligencia".

Acusaciones de abuso realizadas años antes de la muerte de Arabella

NBC 7

NBC 7 Investigates informó anteriormente que los trabajadores sociales investigaron múltiples denuncias de abuso años antes de la muerte de Arabella, detalladas en documentos internos del condado.

Los trabajadores sociales documentaron quejas de empleados escolares preocupados en la Escuela Primaria Highlands que informaron por separado sobre las reglas inusuales y los comportamientos controladores de los McCormack, que todavía eran los padres adoptivos de Arabella en ese momento.

Según se informa, esas reglas incluían limitar estrictamente la dieta de Arabella, la ingesta de agua y solo permitir ir al baño dos veces al día. La maestra de jardín de infantes de Arabella testificó que también le dijo a los trabajadores sociales que Arabella dijo que sus padres adoptivos la obligaron a dormir en el piso.

Los investigadores de los trabajadores sociales determinaron que esas acusaciones eran infundadas después de que Arabella y sus padres negaran que estuviera ocurriendo algún abuso. Sin embargo, los investigadores nunca entrevistaron a Arabella en la escuela, sin sus padres cerca.

El testimonio del gran jurado recientemente revelado entró en más detalles sobre esas acusaciones.

“En este caso, probablemente se sentirán muy frustrados con las otras partes porque se enterarán de que se perdieron varias oportunidades a lo largo de los años para proteger a estos niños”, dijo la fiscal adjunta de distrito Meredith Pro. “De parte de los Servicios de Protección Infantil, de las fuerzas del orden y también… hasta cierto punto, de algunos pediatras”.

Pero Pro advirtió a los miembros del gran jurado que el caso penal se centraba en la familia, no en posibles errores de los empleados del condado.

La maestra de segundo grado de Arabella y su asistente testificaron cómo Leticia McCormack justificó sus estrictas reglas para Arabella como una respuesta a los arrebatos emocionales de la niña. Dijeron que les sorprendió porque nunca habían presenciado eso, y describieron a Arabella como una estudiante brillante y de buen comportamiento.

“No veía esos comportamientos, sentía que no tenía sentido”, testificó su maestra de segundo grado. “Había tantas cosas que me pidió que racionara y regulara. No parecía natural para una niña”.

La asistente de la clase de jardín de infantes de Arabella le contó a los miembros del gran jurado sobre una nota inquietante de la madre adoptiva de Arabella, Leticia.

“En el sobre describía a Arabella como ‘una niña terrible’”, dijo. “‘Es una mentirosa. No puedes creer nada de lo que dice. Es una ladrona. Roba todo. No confíes en ella. "Fue una cosa tras otra de cosas horribles que nunca dirías sobre una niña de 6 años".

La asistente de la maestra dijo que se puso en contacto con los trabajadores sociales después de que Arabella se presentara repetidamente a la escuela con la misma ropa sucia en varias ocasiones. También informó que a Arabella no se le permitía comer fruta, aceptar premios o participar en el recreo con otros niños.

“Y la señora de CPS me dijo por teléfono, después de que le conté todo, ella dijo: 'Bueno, podría ser peor'”, testificó la asistente de la maestra.

La maestra de segundo grado dijo que nunca fue entrevistada por los trabajadores sociales. La asistente de la maestra dijo que los investigadores nunca se comunicaron con ella después de que hizo su informe inicial.

El condado nunca ha aceptado una entrevista en cámara sobre este caso, citando litigios pendientes, que incluyen una demanda por muerte por negligencia presentada por la madre biológica de Arabella. También se negó a discutir sus políticas y procedimientos de investigación de abuso infantil por separado.

NBC 7 Investigates se comunicó a raíz de este nuevo testimonio y la agencia se negó a hablar con nosotros y, en cambio, nos remitió nuevamente a los documentos de políticas del condado. Un portavoz del condado compartió este mensaje: “El condado se une a la comunidad en el duelo por la muerte de Arabella”.

Arabella se escapó de los McCormack en 2020

NBC 7

Las transcripciones del gran jurado también revelaron que Arabella intentó huir de su casa, pero finalmente fue devuelta por un agente del sheriff del condado de San Diego. Una mujer testificó que estaba conduciendo por Spring Valley a fines de 2020 cuando vio a Arabella.

Dijo que la niña caminaba en medio de la calle, descalza y cargando dos bolsas. Dijo que rápidamente metió a Arabella en su auto y le preguntó si estaba bien.

"Ella me estaba diciendo que se escapó de su familia, pero que nadie le creería porque eran, como, pastores o algo así de una iglesia, de la Iglesia Rock, y que no la alimentaban", testificó la mujer. Arabella también le dijo a la mujer que su padre adoptivo era un agente de la patrulla fronteriza. "Ella me dijo: 'No llames a la policía. Hagas lo que hagas, por favor no llames a la policía. No quiero volver allí. "Me llevarán de vuelta allí".

Pero llamaron a la policía. Cuando llegó un agente, la mujer le contó lo que Arabella le había dicho.

Pero tanto ella como el agente testificaron que Arabella no se mostró tan comunicativa después de que llegó el agente. Dijo que Arabella le dijo que quería volver con su madre biológica, pero no quiso entrar en detalles sobre ningún abuso infantil a manos de los McCormack.

Al final, el agente dijo que llevó a Arabella de vuelta a su casa y la devolvió a Brian McCormack. Su reacción al ver a Arabella le pareció extraña al agente.

"Parecía sorprendido o... o tenía cierta preocupación", testificó el agente. "No hizo demasiadas preguntas, supongo".

El agente le dijo al gran jurado que no había redactado un informe policial sobre el incidente, diciendo que no parecía necesario.

“En ese momento, como no había heridos y parecía estar bien, no seguía desaparecida, pensé que no era necesario un informe”, dijo el agente.

Sin embargo, más tarde durante su testimonio, dijo que debería haber presentado uno.

“En este caso, mirando hacia atrás, creo que un informe por un menor fugitivo hubiera sido apropiado”, testificó el agente.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Diego se negó a hacer comentarios, citando el proceso penal activo.

El testimonio del gran jurado de una de las hermanas sobrevivientes de Arabella también reveló que no era la primera vez que alguno de los niños intentaba huir. Ella contó una historia de que Leticia sorprendió a Arabella y a ella tratando de salir de la casa, y simplemente intentaban ir a casa de un vecino y pedir ayuda. Después del intento de fuga, testificó que les dieron una paliza.

Los amigos de los McCormack dijeron que estaban sorprendidos

NBC 7

Durante el transcurso de los procedimientos, los miembros del gran jurado escucharon largas declaraciones de otros investigadores que hablaron con amigos de Leticia y Brian McCormack. Entre ellos, varios miembros de la Iglesia Rock. Esto es lo que les dijeron a los investigadores sobre su experiencia con la familia antes de la pandemia:

Nunca vieron ningún abuso físico de las niñas

Asistieron a muchos eventos en los que vieron a las niñas comer normalmente

Se les habló repetidamente de problemas de conducta de las niñas, especialmente de Arabella, pero nunca presenciaron ese comportamiento.

A veces pensaban que Arabella se veía delgada, pero eso no les generó ninguna preocupación

Sin embargo, después de que comenzó la pandemia, dijeron que sus interacciones con la familia y las niñas se volvieron muy raras. Y los avistamientos de Arabella cesaron casi por completo, especialmente en los seis meses previos a su muerte.

No obstante, la Iglesia Rock y uno de sus empleados están nombrados en una demanda civil en nombre de las hermanas sobrevivientes de Arabella por numerosas supuestas fallas en denunciar el abuso infantil. La demanda fue presentada por la Mesa Grande Band of Diegueno Indians, que cuenta a las hermanas como miembros.

La demanda afirma que Kevin Johnstone, quien se desempeñó como investigador de abuso infantil para la Iglesia Rock y como capellán del Cuerpo de Bomberos de San Diego, visitó la casa de los McCormack y vio a las niñas varias veces, incluida la semana antes de que Arabella muriera.

La demanda dice que el abuso y la negligencia de la niña "deberían haber sido evidentes para él". También alega que Johnstone no cumplió con su deber como denunciante obligatorio y que el departamento de bomberos también es "responsable de que el Sr. Johnstone no haya informado".

El SDFD se negó a hacer comentarios debido a un litigio pendiente, pero nos dijo que no era un empleado de la ciudad a tiempo completo y que solo se ofreció como capellán. En una llamada telefónica con NBC 7 Investigates, Johnstone también se negó a hacer comentarios.