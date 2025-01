Gripe altamente contagiosa se extiende por el condado de San Diego

SAN DIEGO - El nuevo año ha traído un aumento de los casos de gripe en todo el condado de San Diego en lo que se considera la temporada alta del virus.

Según el último informe semanal de enfermedades respiratorias de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego, se produjo un aumento del 31% en los casos notificados en la semana del 21 al 28 de diciembre. Durante ese periodo, los casos de gripe pasaron de 2.420 a 3.567.

Esta enfermedad respiratoria altamente contagiosa afecta a la nariz, la garganta y los pulmones. Puede causar síntomas como fiebre, tos, escalofríos, dolor de garganta y dolor de cabeza.

"Al menos desde la temporada de vacaciones estamos viendo cómo aumentan las tasas", afirma el Dr. Jyotu Sandhu, especializado en medicina familiar y deportiva. Recomienda encarecidamente vacunarse contra la gripe para protegerse, sobre todo a las personas más vulnerables. Sandhu ejerce en el Hospital Sharp Memorial.

"Si una persona normal contrae la gripe, tiene unos pulmones lo bastante fuertes como para combatir la infección. Tienen esa reserva de oxígeno. En cambio, las personas mayores y los jóvenes no la tienen", explicó Sandhu.

En el Civita Park Farmer's Market de los sábados en Mission Valley, familias de todo tipo buscaban ofertas y algo de buena comida y postres.

Leilani Robles vendía sus galletas caseras en el mercado. Es vendedora y madre de dos hijos que vuelven al colegio el próximo martes.

"Va a ser una locura durante un tiempo [cuando vuelvan al colegio]. Puede que se resfríen", dice Robles.

Ella comenzó su negocio de galletas durante el cierre de COVID en 2020. Es partidaria de que su familia se vacune.

"Nos vacunamos de la gripe todos los años. Yo no empecé a vacunarme contra la gripe hasta que fui mayor… pero realmente funciona… y mis hijos no han enfermado", dijo.

Tanya Medrano es una artista que vende sus tarjetas y diseños oceánicos en el mercado agrícola de Civita Park todas las semanas. Está comprometida con la naturaleza y la curación que puede aportar. Ya ha contraído la gripe, pero no se vacunará. "Creo que el cuerpo debe luchar contra todo de forma natural. (Contraer la gripe) no fue divertido. Pero, ya sabes, descansas, tomas vitamina C y dejas que siga su curso", dijo Medrano.

El Condado publicará su próximo informe sobre enfermedades respiratorias a finales de la próxima semana.