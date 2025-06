La Guardia Costera suspende la búsqueda de seis personas que se estrellaron en una avioneta

La Guardia Costera de EE. UU. suspendió la búsqueda de las seis personas que viajaban a bordo del Cessna que se estrelló el domingo frente a Point Loma.

"La decisión de suspender una búsqueda nunca es fácil", declaró el teniente comandante Justin Brooks, coordinador de la misión de búsqueda y rescate del Sector de la Guardia Costera de San Diego. "Agradecemos el trabajo de nuestros colaboradores durante las labores de búsqueda y acompañamos en el sentimiento a los seres queridos de las personas implicadas en el accidente".

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

La Guardia Costera, junto con sus agencias asociadas, buscó en más de 300 pies cuadrados durante más de 35 horas tras recibir el informe inicial a las 12:45 p. m. del domingo, informó la agencia.

El lunes, la FAA informó que las seis personas a bordo del avión murieron en el accidente. El Cessna 414 bimotor se estrelló poco después del despegue, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA) en un informe emitido el lunes.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El Cessna 414 bimotor se estrelló alrededor de las 12:30 p. m. del domingo, según la FAA. El avión regresaba a Phoenix un día después de despegar de Arizona, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.com.

La Guardia Costera informó que los investigadores encontraron un campo de escombros más tarde el domingo a unos 5 millas de la costa de Point Loma, un vecindario de San Diego que se adentra en el Pacífico, informaron funcionarios de la Guardia Costera de EE. UU. El agua en el área de búsqueda tiene una profundidad de aproximadamente 200 pies.

The man behind the controls of the Cessna told air traffic controllers he was struggling to maintain his heading and climb, according to audio posted by www.LiveATC.net and radar data posted by FlightAware, reports NBC 7's Allison Ash.

Las víctimas

Según su hermana, el nombre del piloto era Landon Baldwin, residente de Safford, Arizona. La esposa de Baldwin, Torrie, se encontraba entre los cinco pasajeros, dijo la hermana.

La pareja tenía dos hijos pequeños. Según informes publicados, un pasajero masculino también viajaba en el avión con sus tres hijos.

NBC 7 aún está trabajando para confirmar los nombres de los demás pasajeros, pero se cree que todos son de Arizona.

Torrie and Landon Baldwin (The Baldwin Family)

La FAA afirmó que el avión es propiedad de Optimal Health Systems, fabricante de vitaminas y suplementos nutricionales. Sin embargo, la compañía, con sede en Pima, Arizona, declaró en un comunicado que vendió el avión a un grupo de particulares en 2023, lo que significa que la base de datos de la FAA podría estar desactualizada.

Sin embargo, el fundador de la compañía, Doug Grant, declaró en el comunicado: «Conocemos personalmente a varios de los pasajeros a bordo y ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a los afectados por la tragedia, todos ellos miembros excepcionales de nuestra pequeña comunidad».

La FAA remitió las preguntas sobre la propiedad del avión a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), que no proporcionó de inmediato más detalles sobre el accidente.

La respuesta local del piloto

Landon Baldwin informó a los controladores aéreos que tuvo dificultades para mantener el rumbo y ascender mientras el avión viraba dos veces hacia la costa antes de volver a salir al mar, según el audio publicado por www.LiveATC.net y los datos de radar publicados por FlightAware. El controlador instó al piloto a ascender a 4000 pies después de informar que el avión se encontraba a solo unos 1000 pies de altura.

El controlador le indicó a Baldwin que aterrizara en un aeropuerto naval estadounidense cercano en la isla de Coronado, pero el piloto afirmó no poder ver el aeropuerto. Poco después, Baldwin emitió repetidamente la señal de socorro "Mayday" antes de que los controladores perdieran contacto por radar.

Robert Katz, piloto experimentado con 43 años de experiencia e instructor de vuelo, compartió sus observaciones sobre el accidente con NBC 7 el lunes.

“Dada la evidencia empírica que tenemos actualmente, me parece que este piloto estaba desorientado espacialmente, dado que esto ocurrió tan rápido después del despegue y el tono de voz del piloto al comunicarse con [el control de tráfico aéreo]”, dijo Katz, añadiendo que las fotos de la cabina del avión que se estrelló le indican que estaba bien equipado y que no creía que se tratara de una falla mecánica.

“Si se hubiera tratado de una falla de motor, creo que este piloto lo habría informado rápidamente, porque cuando falla un motor en un avión bimotor, la carga de trabajo para controlar el avión se vuelve inmediata y exponencialmente mayor”, dijo Katz.

Katz también dijo que escuchar la voz de Landon Baldwin le hizo creer que Baldwin sabía que su avión se estaba estrellando. Aunque la FAA declaró que las seis personas a bordo del avión murieron, las autoridades no las han identificado.

Chris Mannerino

Un testigo del accidente

Un hombre que estaba surfeando cuando el avión se estrelló declaró a NBC 7 en San Diego que vio cómo el avión descendía en ángulo y luego volvía a ascender entre las nubes antes de sumergirse de nuevo y estrellarse en el agua.

“La siguiente vez que salió de las nubes, se metió directamente en el agua. Pero después de ver ese chapoteo, unos seis segundos después, se hizo un silencio sepulcral. Supe que se estrellaron contra el agua a gran velocidad”, dijo Tyson Wislofsky.

El accidente se produce semanas después de que un pequeño Cessna se estrellara en un barrio de San Diego en medio de la niebla y causara la muerte de seis personas.

Allison Ash de NBC 7 contribuyó a este reporte.