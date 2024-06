Guía: Lista de mercados agrícolas del condado de San Diego

SAN DIEGO- Con la llegada del verano a San Diego, puedes aprovechar para disfrutar del aire libre y explorar todo lo que nuestra ciudad tiene que ofrecer. Una de las formas de hacerlo es visitando uno de los 30 mercados de productos agrícolas que existen en el condado. Todos los días hay al menos uno abierto

El condado de San Diego cuenta con casi 5 100 campos de cultivo, por lo que es muy probable que pruebes o veas algo nuevo.

Estos son los horarios y ubicaciones de todos los mercados de productos agrícolas de San Diego:

Lunes

Mercado de Granjeros Certificado Welk

Horario: 3 a 7 p.m.

8860 Lawrence Welk Dr. Escondido, California 92026

Martes

Mercado Certificado de Agricultores de Coronado

Horario: de 2:30 a 6 p.m.

Embarcadero de Coronado

1201 First St en B Ave. Coronado, CA 92118

Mercado agrícola certificado de los martes de Pacific Beach

Horario: de 2 a 7 p.m.

4500 Bayard St. desde Garnet Ave hasta Hornblend St. San Diego, CA 92109

Mercado Agrícola Certificado de Otay Ranch

Horario: 4 a 8 p.m.

2015 Birch Rd. y Eastlake Blvd. Chula Vista, CA 91915

Mercado Certificado de Agricultores de Escondido

Horario: de 2:30 a 6 p.m.

262 East Grand Ave en N Juniper St. Escondido, CA 92025

Mercado Agrícola Certificado de Mira Mesa

Horario: 3 a 7 p.m.

Escuela Secundaria Mira Mesa

10510 Reagan Rd. San Diego, CA 92126

Mercado Agrícola Certificado de San Marcos

Horario: 3 a 7 p.m.

251 North City Dr. (junto a la autopista 78 y Barham Drive) San Marcos, CA 92078

Miércoles

Mercado Certificado de Granjeros de Carlsbad State Street

Horario: 2:30 a 7 p.m.

2900 State St desde Carlsbad Village Dr hasta Grand Ave. Carlsbad, CA 92008

Mercado de Granjeros Certificado de Little Italy los miércoles

Horario: 9:30 AM a 1:30 PM

Plaza de la Familia

523 West Date Street, San Diego, CA 92101



Mercado de Granjeros Certificado de Ocean Beach

Horario: 4 a 8 p.m.

4900 Newport Ave desde Cable St hasta Bacon St. San Diego, CA 92107

Mercado agrícola certificado de Santee

Horario: de 2:30 a 6:30 p.m.

9600 Carlton Hills Blvd y Mast Blvd. Santee, CA 92071

Jueves

Mercado agrícola certificado de Linda Vista

Horario: de 2 a 7 p.m.

6939 Linda Vista Rd. San Diego, CA 92111



Jueves Mercado Certificado de Agricultores de North Park

Horario: 3 a 7 p.m.

2900 North Park Way desde 30th St hasta Granada Ave. San Diego, CA 92104



Mercado Agrícola Certificado de Oceanside

Horario: 9 a.m. a 1 p.m.

500 Pier View Way y Coast Hwy 101 Oceanside, CA 92054

Mercado agrícola de Scripps Ranch

Horario: 3:30 a 7:30 p.m.

10045 Carroll Canyon Rd. (Estacionamiento de Newtopia Cyder) San Diego, CA 92131

Viernes

Mercado de Granjeros Certificado de Rancho Bernardo

Horario: 9 a.m. a 1 p.m.

Bodega Bernardo

13330 Paseo Del Verano Norte, San Diego, CA 92128

Mercado Agrícola Certificado de Borrego Springs

Horario: 7 a.m. a 12 p.m. (cerrado de junio a septiembre)

Círculo de Navidad

700 Palm Canyon Dr y Borrego Springs Rd. Borrego Springs, CA 92004

Mercado agrícola certificado de La Mesa Village

Horario: 3 a 7 p.m.

8300 La Mesa Blvd desde Palm Ave y Allison Ave. La Mesa, CA 91942

Sábado

Mercado Agrícola Certificado de Cardiff

Horario: 10 a.m. a 2 p.m.

MiraCosta College Campus de San Elijo

333 Manchester Ave. Cardiff, CA 92007

Mercado agrícola certificado de Del Mar

Horario: 12 a 4 p.m.

Centro Cívico

1050 Camino Del Mar, Del Mar, CA 92014

Mercado Certificado de Agricultores de Fallbrook Main Avenue

Horario: 9 a.m. a 1:30 p.m.

100 S Main Ave desde Hawthorne y Fig, Fallbrook, CA 92028

Mercado de Granjeros Certificado de Little Italy Mercato

Horario: 8 a.m. a 2 p.m.

501 W Date St desde Kettner Blvd hasta Front St. San Diego, CA 92101

Mercado de Granjeros de Mission Valley

Horario: 8:30 a.m. hasta el mediodía

Parque Civita

7960 Civita Blvd. San Diego 92108

Mercado agrícola certificado de Poway

Horario: 8 a.m. a 1 p.m.

14134 Midland Rd en Temple St

Poway, CA 92064

Mercado Certificado de Granjeros de Ramona

Horario: 7 a.m. a 1 p.m.

424 Letton St.

Ramona, CA 92065

Mercado Agrícola Certificado de Santa Ysabel

Horario de 10 a.m. a 6 p.m.

21887 Washington St en Hwy 78 y Hwy 79, Santa Ysabel, CA 92070

Mercado Agrícola Certificado de Vista

Horario 8 a.m. a 12 p.m.

County Courthouse

355 South Melrose Dr (al sur de Hacienda) Vista, CA 92081

Este nuevo mercado incluye la feria habitual, además de algunas novedades, informa Dana Williams, de NBC 7.

Domingo

Mercado de Granjeros del Centro de Chula Vista

Horario: 10 a.m. a 2 p.m.

300 Park Way, Chula Vista, CA 91910

Mercado de Granjeros Certificado de Hillcrest

Horario: 9 a.m. a 2 p.m.

3960 Normal St desde Lincoln Ave hasta University Ave

San Diego, CA 92103

Mercado al Aire Libre de La Jolla

Horario: 9 a.m. a 1 p.m.

Cuadra 7300 de Girard Ave en Genter St

La Jolla, CA 92037

Mercado Certificado de Granjeros de Leucadia

Horario: 10 a.m. a 2 p.m.

Primaria Paul Ecke

185 Union St. Encinitas, CA 92024

Mercado de Granjeros de Point Loma

Horario: 9 a.m. a 2 p.m.

Escuela Secundaria Point Loma

2335 Chatsworth Blvd. San Diego, CA 92106

Mercado de Granjeros Certificado de Rancho Santa Fe

Horario: 9:30 a.m. a 2 p.m.

Del Rayo Village Center

16079 San Dieguito Rd. Rancho Santa Fe, CA 92091

Mercado Agrícola Certificado de Santa Ysabel

Horario: 10 a.m. a 6 p.m.

21887 Washington St en Hwy 78 y Hwy 79, Santa Ysabel, CA 92070

Mercado Certificado de Granjeros de Solana Beach

Horario: 12 a 4 p.m.

444 South Cedros Ave. Solana Beach, CA 92075