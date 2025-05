Habitantes de La Jolla logran una victoria en su plan de separarse de San Diego

Los miembros de la Asociación para la Ciudad de La Jolla (ACLJ) están aliviados tras haber superado las 6750 firmas necesarias para iniciar el proceso de convertirse en una ciudad independiente.

"Queremos que esta sea la joya que fue hace muchos años. Ha perdido mucho de su brillo y solo queremos arreglarlo para todos", declaró Dian Kane, vicepresidenta de la ACLJ.

A pesar de la victoria, el proceso está lejos de terminar, y el alcalde de San Diego, Todd Gloria, se ha comprometido a explorar acciones legales contra la Comisión de Formación de Agencias Locales (LAFCO). Esta es la oficina del condado que supervisa la creación de nuevas ciudades.

LAFCO revocó la decisión del Registro Electoral de que algunas de las firmas de la petición de la ACLJ eran inválidas. Gloria califica esa decisión de "indignante".

En un comunicado, Gloria declaró: “La Ciudad objetó formalmente muchas de las interpretaciones del personal de LAFCO, incluyendo la aceptación de nombres que no coinciden con los datos de los votantes registrados, direcciones y códigos postales incorrectos, direcciones incompletas y solicitudes ilegibles ya rechazadas por el Registro Civil. Para garantizar la total transparencia con respecto a la anulación por parte de LAFCO de la Certificación de Insuficiencia del ROV, la Ciudad emitirá una Carta de Objeción formal y continuará explorando las opciones legales disponibles”.

“La Comisión de Formación de Agencias Locales (ACLJ) sigue una parte del código diferente a la ley estatal”, declaró Ed Witt, tesorero de ACLJ. “Respeto al alcalde. Sé que Todd es una gran persona, pero se equivoca”.

Se ha hablado de una secesión de La Jolla durante años, pero nunca se ha llegado tan lejos.

Kane compartió una larga lista de cosas que, según ella, los habitantes de La Jolla pueden mejorar por sí mismos, como “equilibrar el nuevo desarrollo con la preservación de nuestro patrimonio, la protección del hábitat natural” y los problemas de infraestructura. Según afirman, la ciudad de San Diego ya no tendría que pagar por las reparaciones, lo que permitiría al alcalde concentrarse en otras comunidades como el sur de San Diego, que se inundó el año pasado.

"Creemos que podemos aliviar la carga de la ciudad en cuanto a infraestructura, ahorrarles dinero y responsabilidades, y hacer que La Jolla y la ciudad de San Diego sean mejores para todos", dijo Witt.

La Jolla genera casi 84 millones de dólares en ingresos para la ciudad de San Diego, según el análisis fiscal preliminar del ACLJ. Sin embargo, LAFCO afirma que cualquier división debe ser neutral en cuanto a ingresos para San Diego, lo que significa que "la ciudad de San Diego no pierde ni un centavo", según Witt.

Él y el ACLJ argumentan que la ciudad podría potencialmente generar ingresos subcontratando servicios de emergencia. LAFCO comenzará ahora a redactar un análisis financiero certificado final.

Finalmente, la decisión de dividir se someterá a votación de todos los sandieguinos.

