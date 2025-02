Miles de habitantes de San Diego participan en la protesta “Un día sin inmigrantes”

SAN DIEGO- Muchos sandieguinos se quedaron en casa y no fueron al trabajo ni a la escuela el lunes para apoyar la protesta nacional del Día sin Inmigrantes.

"Si tuviéramos un día normal", dijo Cisco Sánchez mientras caminaba alrededor de un abandonado Escondido Auto Super Center.

"Tendrías mecánicos ahí fuera. Tendrías un montón de porteros lavando los vehículos".

Sánchez es el jefe de ventas del concesionario, que normalmente sólo cierra en Navidad y Acción de Gracias. El lunes no apareció nadie. Sánchez sólo estaba allí porque NBC 7 le pidió una entrevista.

"Definitivamente nos va a perjudicar", dijo Sánchez. "Somos una pequeña empresa, cada venta cuenta, pero creo que tenemos que demostrarles que no se trata del dinero, sino de ellos".

Sánchez dijo que la mayoría de los empleados querían apoyar Un Día Sin Inmigrantes. Los propietarios del concesionario acabaron apoyando a los empleados pagándoles el salario de un día completo.

"Esos son nuestros clientes, esa es nuestra gente, esos son nuestros compañeros de trabajo, esos son nuestros empleados", dijo Sánchez. "Simplemente sentí que tenía que estar en el lado correcto de la historia".

"Estoy muy orgullosa de mi padre", dijo Jayleen, la hija de Sánchez, quien faltó a clase este lunes en el instituto Mission Hills.

La estudiante de último curso dijo que también convocó a otros estudiantes para que se quedaran en casa el lunes.

"Quiero ser una voz para la gente que siente que no puede tener una", dijo Jayleen. "Sus padres no son ciudadanos estadounidenses, y tienen que preocuparse: '¿Qué pasa si voy a casa y mis padres no están allí?'".

Carteles en tiendas de todo el condado de San Diego advertían a los clientes: "Para apoyar a nuestros inmigrantes, cerraremos el lunes". NBC 7 también recibió varios mensajes diciendo que faltaron a clase más estudiantes de lo normal. Nos pusimos en contacto con el Distrito Escolar Unificado de San Diego, el Distrito de Escuelas Secundarias de Sweetwater Union y el Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista sobre la asistencia del lunes. Ninguno respondió ese día.

Al mismo tiempo, una inspección visual de las zonas de Chula Vista, National City y Escondido reveló que la mayoría de los negocios permanecían abiertos. Un propietario declinó una entrevista, pero dijo a NBC 7 que no podía permitirse el lujo de cerrar.

"No fue fácil", dijo Sánchez del Escondido Auto Super Center. "No fue una decisión fácil en absoluto".

Tampoco fue una decisión popular. Los Sanchez dijeron que hubo muchos comentarios negativos en sus publicaciones en las redes sociales.

"Algunos clientes de toda la vida, se ofendieron", dijo el mayor de los Sánchez. "Y duele, ya sabes, ver cómo reaccionan".

"Estoy bastante acostumbrada", dice Jayleen. "Me lo tomo como: Aprendo y crezco. La belleza de Estados Unidos: tienes derecho a tener tu propia opinión, tu propia voz"..