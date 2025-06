Autoridades de San Diego hacen un llamado a las manifestaciones pacíficas

SAN DIEGO- Cientos de protestas están programadas este sábado 14 de junio en Estados Unidos en rechazo a la administración del Presidente Donald Trump. “No Kings” es como han llamado a este movimiento a lo largo y ancho del país y el condado San Diego no será la excepción.

Mientras tanto en Washington, D.C. se realizará un desfile por el aniversario 250 de las fuerzas armadas y que también coincide con el cumpleaños 79 de Trump.

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

“Les pedimos al público como han dicho que lo hagan pacíficamente que lo hagan sin violencia y que tengan el cuidado, estén al pendiente de sus alrededores”, declaró en conferencia de prensa el Portavoz de la Ciudad de San Diego, José Ysea

Autoridades locales y líderes de Derechos Civiles hicieron el llamado a pocas horas de las protestas. Aunque el derecho a manifestarse está protegido bajo la Primera Enmienda, aseguran que los actos de vandalismo no serán tolerados bajo ninguna circunstancia e invitan a seguir el ejemplo de líderes como Martin Luther King o César Chávez.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Haciéndolo pacíficamente es la forma que nos van a tomar en serio, la historia nos ha enseñado que eso funciona es lo que hicieron durante la batalla por derechos civiles y funcionó, no fue fácil obviamente”, dijo a Telemundo 20, Jordan Jacobo, Creador Digital.

El Departamento de Policía de San Diego indicó que durante las últimas semanas los residentes han estado nerviosos y muy perceptivos a su presencia en las comunidades.

“Nosotros estamos trabajando con otras agencias locales, no estamos trabajando con agencias federales con ICE con Border Patrol con nadie, nosotros solamente estamos ahí para proteger a las personas en las marchas y proteger el derecho que tienen”, añadió Ysea.

Agregaron que este sábado solo brindarán seguridad a los asistentes independientemente de su estatus legal. En San Diego las manifestaciones se han tornado violentas en el pasado como las de 2020 en La Mesa luego del asesinato de George Floyd.

“Es importante tener un espacio entre usted y el policía, es importante no tocar al policía, es importante no amenazar a la policía, es importante de no causar daño a propiedad, o a autos o lo que sea”, concluyó el Abogado en Derechos Civiles, John Gómez.

Hasta ahora en el Condado de San Diego se esperan por lo menos 11 protestas de acuerdo al sitio web nokings.org