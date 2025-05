Hombre que fue baleado por la policía en Chollas View es condenado a prisión

Un hombre que sostenía a su hija pequeña cuando un policía de San Diego le disparó, y que posteriormente demandó a la ciudad por el tiroteo, fue sentenciado el jueves a 14 años y ocho meses de prisión estatal.

Steffon Nutall, de 30 años, recibió un disparo el 19 de mayo pasado después de que, según la policía, amenazara a su exnovia y se llevara a su hija del apartamento de la mujer en la zona de Chollas View. Los agentes lo detectaron, lo persiguieron a pie y recibió múltiples disparos. La bebé no fue alcanzada por los disparos.

En un comunicado, la policía de San Diego declaró que Nutall ignoró las repetidas órdenes del agente Robert Gladysz de desarmarse y entregarse, y luego saltó con un objeto oscuro en la mano derecha, lo que provocó que Gladysz abriera fuego.

En un video publicado por el departamento de policía, se ve a Gladysz diciéndole a un compañero que "no vio a ningún niño", pero que vio a Nutall con un arma.

Nutall posteriormente demandó a la ciudad de San Diego y al agente que le disparó. En su denuncia federal, Nutall alega que Gladysz usó fuerza "excesiva, innecesaria e ilegal" al dispararle. Las heridas de bala dejaron al sospechoso gravemente limitado en su capacidad para caminar o mover las piernas y, en consecuencia, necesita la ayuda de una silla de ruedas para desplazarse", afirma la denuncia.

Nutall compareció ante el tribunal en silla de ruedas el jueves por la tarde para una audiencia de sentencia tras declararse culpable de los cargos de poner en peligro a un menor, agresión con un arma de fuego semiautomática y posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente.

El abogado defensor, Troy Owens, declaró que el 19 de mayo, Nutall acudió a la casa porque creía que su hija estaba siendo abusada y tenía la intención de detenerlo.

Pero Owens afirmó que la intoxicación afectó la capacidad de su cliente para juzgar los hechos y que sus acciones posteriores "no son algo de lo que se sienta orgulloso. Sin embargo, la motivación subyacente para ir al hogar no fue otra cosa que proteger a su hija".

En una declaración ante el tribunal, Nutall se hizo eco de la explicación de su abogado, aunque negó haber llevado un arma al apartamento. "Solo fui allí para proteger a mi hija", dijo. "No fui con la intención de lastimar a nadie, ni hacerle daño a nadie, nada de eso".

Nutall dijo que "la intoxicación y la ira me dominaron" y que no tenía intención de poner a su hija en peligro. Pero su declaración también se refirió al tiroteo policial, que, según él, fue injustificado. "No tenía ningún arma. Él no tenía ninguna razón para dispararme, punto", dijo.

En su demanda, Nutall alegó que no representó una amenaza de violencia razonable o creíble para el agente, ni hizo nada que justificara la fuerza letal empleada en su contra.

Sin embargo, la fiscal adjunta Erin Casey afirmó que Nutall portaba un arma cargada y que, en una llamada al 911, se le escuchó amenazar con dispararle a su exnovia. Casey también afirmó que le dijo a un operador de emergencias que, si la policía respondía, mataría a todos en la casa.

La fiscal también alegó que, aunque Nutall afirmó haber recibido un mensaje de texto que detallaba el presunto abuso de su hijo, nunca se ha presentado ninguna prueba que lo corrobore.