Hombre que se oponía a complejo para personas mayores sin hogar, ahora la califica como una bendición

SAN DIEGO - En San Diego, cuando se busca una solución a la crisis de la vivienda, a menudo el plan consiste en construir más urbanizaciones, más refugios, más lugares donde vivir. A veces, las nuevas viviendas generan controversia e incluso una fuerte oposición de quienes viven a su alrededor.

En 2018, un complejo en Clairemont logró precisamente eso.

Años más tarde, un residente que lideró parte de la oposición a ese desarrollo, dijo que resultó mejor de lo que la comunidad esperaba y ahora está pidiendo a sus compañeros de San Diego que mantengan una mente abierta si se proponen proyectos como este en sus vecindarios.

"Esto era un horror hace unos seis años", dijo Mark Bromley del sitio que ahora es el Ivy Senior Apartments, situado en Mount Alifan Drive, justo al oeste de Balboa Avenue.

" Un avance rápido: En realidad resultó bastante bien", dijo Bromley. "En realidad es mucho más agradable de lo que la gente esperaba, y creo que parte de ese motivo se debe a que había personas como yo y un grupo de otras que eran realmente ruidosas".

Bromley fue una de las personas que formaron el grupo comunitario Clairemont Cares, en un esfuerzo por presionar a los funcionarios electos y al constructor que está detrás de los Ivy Senior Apartments.

El edificio, construido por la organización sin ánimo de lucro Wakeland Senior Housing and Development Corporation, tiene 52 unidades para personas mayores que se han quedado sin hogar y tienen necesidades médicas crónicas.

Cuando surgió el plan para construir el complejo en 2018, Clairemont Cares repartió volantes, abarrotó reuniones comunitarias y corrió la voz sobre el proyecto.

"Solo queríamos respuestas. Solo sean transparentes. Solo hablen con nosotros, ¿entienden?". dijo Bromley, y agregó que los residentes estaban frustrados por lo que veían como una falta de comunicación y participación.

« Simplemente iba a ser: 'Esto es lo que va a pasar y no tienes elección. No tienes nada que decir. No puedes hacer nada para evitarlo'», dijo Bromley. "Ese fue el gran problema".

A pesar de la oposición, el proyecto siguió adelante y abrirá sus puertas a finales de 2021.

"A menudo vemos este tipo de reacción de los miembros de la comunidad cuando proponemos viviendas de asistencia para sus vecindarios, principalmente basadas en temores y percepciones erróneas sobre las personas que experimentan la falta de vivienda", dijo la presidenta y directora ejecutiva de Wakeland, Rebecca Louie, en un comunicado. Pero una vez que se abren las puertas y nuestros residentes se mudan, todo eso desaparece. Ivy Senior Apartments es un ejemplo perfecto de ello.

"Pasamos por una de las más fuertes oposiciones de la comunidad que jamás hayamos experimentado para conseguir que se construyera, pero aquí estamos tres años después, y ahora todo lo que oímos de los vecinos es lo felices que están de ver a nuestros ancianos en su barrio», continúa la declaración de Louie. "Muchos nos dicen que se sienten orgullosos de saber que su comunidad forma parte de la solución, proporcionando a estos ancianos, unos hogares estables y los servicios que necesitan para prosperar".

Wakeland dijo que el proyecto no sufrió cambios fundamentales a partir de los comentarios de la comunidad, pero señaló las dos reuniones comunitarias celebradas, así como un consejo asesor formado con representantes de la comunidad que ayudó a orientar a la corporación.

Ahora, Bromley mira lo que una vez fue un edificio gris en ruinas y dijo que siente compasión, llamándolo " una bendición oculta". A los constructores que pretendan edificar un complejo como éste, dijo, hay que convencerles desde el principio.

"Si eres un libro abierto y transparente en las decisiones, puede que se hubiera recibido mucho mejor de lo que fue en un principio», dijo Bromley. "En vez de luchar contra él, podríamos estar de tu lado y explicarte por qué va a ser algo bueno. Pero no hubo comunicación".

Y para los sandieguinos que pudieran ver un proyecto como el de los Ivy Senior Apartments en sus barrios, tuvo algunos consejos.

"Yo diría: Tengan la mente abierta», dijo Bromley. "No tengan puestas vendas en los ojos como muchos de nosotros".