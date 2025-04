La noche del domingo comenzó con Christopher Abrahamsen y algunos amigos tocando la guitarra cuando fueron a orinar afuera. En ese momento, según él, la noche dio un giro inesperado: su amigo fue apuñalado.

“De repente, mientras orinaba, miré y ella lo había apuñalado. No hubo palabras ni provocación. No hubo intercambio de palabras. Se acercó y le clavó un cuchillo en el pecho”, dijo Abrahamsen.

Asegura que rápidamente se convirtió en la siguiente víctima. “Dije: '¡Qué demonios!', y en cuanto lo dije, simplemente le sacó el cuchillo y me lo clavó, ¡fue rapidísimo!”, relató.

Abrahamsen entonces agarró la muñeca del sospechoso y comenzó a suplicarle, pidiéndole que no lo matara y diciendo que tenía una hija de 12 años. Logró sacarse el cuchillo del pecho y el sospechoso huyó, según Abrahamsen.

Realizó una breve persecución antes de llamar al 911. Cuando llegaron los servicios de emergencia, comenzaron a ayudarlo antes de trasladarlo al hospital, según Abrahamsen.

Mientras continúa su proceso de recuperación, Abrahamsen enfatizó por qué desea continuar su camino hacia la recuperación. "¡Voy a abrazar a mi perro y a mi hija en cuanto pueda estar frente a mi hija y decirle que la quiero!", dijo Abrahamsen.

Cualquier persona que tenga información sobre este incidente debe comunicarse con el Departamento de Policía de San Diego o con Crime Stoppers.ion regarding this incident should contact the San Diego Police Department or Crime Stoppers.