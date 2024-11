Huelga de trabajadores de Kaiser Mental Health entra en su cuarta semana

SAN DIEGO, California - Los trabajadores de la salud mental de Kaiser Permanente regresaron a los piquetes el martes en varios centros médicos del sur de California, incluido uno en San Diego, en una disputa continua con la gerencia.

Funcionarios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud dijeron que los trabajadores realizarían piquetes en el Centro Médico de San Diego, 9455 Clairemont Mesa Blvd. y otras ubicaciones del sur de California. Los piquetes estarán en su lugar todos los días de 8 a.m. a 2 p.m.

La compañía dijo que estaba preparada para garantizar la continuidad del servicio a los pacientes durante la huelga.

La disputa laboral se produce un año después de que Kaiser llegara a un acuerdo de $ 50 millones con los organismos reguladores estatales quienes dijeron que el sistema de atención de salud mental del gigante de la salud carecía de personal adecuado. Claudia Simonés con los detalles

"Kaiser Permanente se mantiene firme en nuestro compromiso de brindar atención de salud mental y servicios de medicina para adicciones de alta calidad a cada paciente que acude a nosotros para curarse", según un comunicado de Kaiser proporcionado a City News Service el lunes.

"El plan que elaboramos para gestionar la actual huelga de NUHW está funcionando bien y ayudando a garantizar que cumplamos nuestra promesa de una atención de salud mental segura, oportuna y de alta calidad. Se ha prestado una intensa y cuidadosa atención a los detalles en todos los aspectos de nuestra preparación para este paro laboral".

No hay sesiones de negociación programadas para esta semana.

Según el sindicato, los problemas clave siguen siendo "la falta de voluntad de Kaiser para proporcionar a sus casi 2,400 profesionales de la salud mental en el sur de California la misma cantidad de tiempo para las tareas críticas de atención al paciente que no se pueden hacer durante las citas que sus contrapartes en el norte de California, así como los mismos niveles salariales y beneficios de jubilación que los trabajadores comparables en todo el sistema de Kaiser".

La compañía tenía una visión diferente.

" ... A lo largo de este momento difícil, nuestro objetivo sigue siendo el mismo: llegar a un acuerdo con NUHW", dijo Kaiser. Dicho esto, no estaremos de acuerdo en reducir el tiempo de atención no clínica de nuestros terapeutas a casi el 50% de su semana laboral. Esto reduciría drásticamente la disponibilidad de citas de pacientes de necesidad crítica en más de 15,000 cada mes. Además, nos comprometemos a pagar a nuestros empleados salarios que estén hasta un 10% por encima del mercado. Actualmente, a nuestros terapeutas se les paga en promedio un 18% por encima del mercado en el sur de California. No aceptaremos un nuevo contrato que coloque su salario más del 40% por encima de lo que ganan sus pares en todo el sur de California".

"... Hemos puesto una oferta sólida sobre la mesa y estamos ansiosos por hacer el arduo trabajo necesario, en la mesa, para llegar a un acuerdo que beneficie tanto a nuestros valiosos trabajadores de salud mental como a los pacientes a los que todos servimos".

Según el sindicato, los trabajadores afectados incluyen psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras psiquiátricas, consejeros de medicina de adicciones, consejeros clínicos con licencia y terapeutas matrimoniales y familiares que "brindan atención de salud conductual a los 4.8 millones de miembros de Kaiser en hospitales, clínicas y consultorios médicos [y] entornos de atención domiciliaria desde San Diego hasta Bakersfield".

El contrato del sindicato con Kaiser venció el 30 de septiembre.

La disputa laboral se produce un año después de que Kaiser llegara a un acuerdo de 50 millones de dólares con los reguladores estatales, que dijeron que el sistema de salud mental del gigante de la salud carecía de personal adecuado y causaba fallas en el acceso a la atención para los pacientes.

Los funcionarios de Kaiser dijeron que la organización ha invertido más de $ 1 mil millones desde 2020 para expandir sus capacidades de salud mental en California, incluida la contratación de más terapeutas, la adición de recursos y la reducción de los tiempos de espera para los pacientes.