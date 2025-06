Identifican a motociclista fallecido tras chocar con una patrulla de la policía en Chula Vista

Un motociclista que murió después de un choque con un oficial del Departamento de Policía de Chula Vista la noche del viernes fue identificado por las autoridades este martes.

El motociclista ha sido identificado como Simón Robledo, de 28 años, residente en Chula Vista.

"En nombre del Departamento de Policía de Chula Vista, la Jefa Roxana Kennedy ofrece sus más profundas condolencias a la familia del señor Robledo", dijo la agencia en un comunicado.

No se dieron a conocer más detalles.

El incidente ocurrió el viernes por la tarde cuando un agente de policía respondía a una llamada de radio cerca del parque Windingwalk.

"El agente fue a girar a la izquierda en dirección sur por Windingwalk. El motociclista iba en dirección este por Olympic Parkway cuando colisionó con el lateral del coche de policía", informó el sargento del CVPD Anthony Molina.

La policía de Chula Vista ha pedido a la Patrulla de Carreteras de California (CHP) que lidere la investigación en curso porque alguien murió en el accidente y un oficial estuvo involucrado. Ese proceso se ha utilizado antes para aportar más transparencia.

Los investigadores de la CHP determinarán quién tuvo la culpa y si la llamada por disturbios formó parte de la secuencia de acontecimientos que se produjeron.

