Iglesias de San Diego se preparan ante posible llegada masiva de migrantes

SAN DIEGO- La amenaza del presidente electo Donald Trump de llevar a cabo la mayor deportación de migrantes en la historia de Estados Unidos y la posible cancelación de la aplicación CBP One. ya comenzó a generar miedo entre la comunidad migrante.



También ha generado que algunas asociaciones, como iglesias, comiencen a prepararse para la posible llegada masiva de migrantes.Tal es el caso de la iglesia cristiana Getsemani, la cual ya se prepara con información, comida, zapatos y recursos en caso de que lleguen más migrantes en busca de ayuda.



“Ropa en buenas condiciones porque muchos de ellos llegan aquí solo con el cambio de ropa, un cambio de ropa”, señaló Jackeline Wilson, pastora de la iglesia



Lo mismo ocurre en la iglesia metodista Christ United, a donde llegan cada día más migrantes por consejos legales en caso de enfrentar una redada.



“Hemos visto un incremento grande en personas que vienen a asesorarse legalmente, están muy preocupados están yendo con el abogado que está en el edificio”, expresó



Sin embargo, en medio de la incertidumbre y las amenazas, decenas de migrantes siguen cruzando a San Diego por medio de la aplicación de CBP ONE



“Cada día nos levantábamos con las ansias de ver esa cita confirmada, y fueron siete meses de estar esperando, pero al fin se dio”, dijo Andrea Sinai migrante de Honduras

A pesar de la alegría de ya estar en suelo estadounidense, dice que no pueden evitar escuchar del miedo de otros migrantes



La noticia de la posible cancelación de la aplicación CBP One es algo que preocupa también a encargados de albergues.



“Sienten que su posibilidad de conseguir asilo ya como que está más oscuro, no saben sin van a poder conseguir asilo, yo creo que tienen un poquito menos de esperanza”, expresó Brad Mills, sacerdote de la iglesia católica de Nuestra Señora de Guadalupe



Para el sacerdote Brad Mills, las amenazas de Trump podría dificultar la ayuda que brindan a los migrantes

“ Obviamente va a ser afectado, como, no sabemos todavía, pero existe muy claramente un deseo en nuestra comunidad de seguir brindando apoyo a los migrantes”, concluyó.

Actualmente son alrededor de 400 migrantes los que cruzan de Tijuana a San Diego todos los días a través de la aplicación CBP One.