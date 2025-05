El impuesto a habitaciones de hotel de la ciudad de San Diego entra en vigor el 1 de mayo

El impuesto se aplica a cualquier persona que se aloje en una propiedad por menos de 30 días, por lo que se incluyen hoteles, moteles, parques de vehículos recreativos y hostales.

El impuesto a las habitaciones de hotel de San Diego aumentará el jueves, años después de su aprobación por los votantes y en un momento en que la ciudad enfrenta una crisis presupuestaria.

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Aprobada por el 65,24 % de los votantes de San Diego en 2020 como Medida C, esta medida electoral aumentará el impuesto a las habitaciones de hotel de la ciudad variando las tasas según la distancia del hotel al Centro de Convenciones de San Diego.

Actualmente, la tasa del impuesto a las habitaciones de hotel en San Diego es del 10,5 %. El jueves, aumentará al 11,75 %, 12,75 % y 13,75 %, las tasas más altas cerca del centro de convenciones. La ciudad estima que generará $82 millones adicionales en el año fiscal 2026 y $1.04 mil millones en ingresos adicionales en los primeros 10 años.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El impuesto se aplica a cualquier persona que se aloje en una propiedad por menos de 30 días, por lo que se incluyen hoteles, moteles, parques de vehículos recreativos y hostales.

Según la ciudad, durante los primeros cinco años del aumento del impuesto, el 59% de los ingresos adicionales se destinará a las mejoras y operaciones del centro de convenciones y el 41% a la atención de las personas sin hogar, incluyendo programas de alojamiento y apoyo, vivienda permanente con apoyo y costos asociados.

Durante los próximos cinco años, el mismo porcentaje se destinará al centro de convenciones, el 31% a iniciativas para prevenir la falta de vivienda y el 10% a la reparación de calles.

La Oficina del Tesorero de la Ciudad de San Diego envió cartas el mes pasado a operadores de alojamiento, empresas de administración de propiedades y plataformas de alojamiento en línea para notificarles sobre el aumento de la tarifa del TOT.

Si bien el aumento se aprobó hace cinco años, múltiples impugnaciones legales retrasaron su implementación. Inicialmente, parecía que la Medida C había fracasado, ya que necesitaba dos tercios de los votantes para su aprobación y se quedó a solo un punto porcentual de distancia.

En 2021, el Ayuntamiento de San Diego votó 6-3 para cambiar la cantidad necesaria para aprobarla a una mayoría simple, alegando que la constitución estatal invalida el material electoral redactado por la ciudad. Según la constitución de California, las subidas de impuestos pueden aprobarse con una mayoría simple.

"Los votantes deberían poder confiar en el material electoral", declaró entonces el entonces presidente pro tempore del Consejo, Stephen Whitburn. "Pero el derecho constitucional es más fundamental. Necesitamos basarnos en la constitución estatal y el 65% de los votantes y decir que fue aprobada".

Los tres disidentes afirmaron que la aprobación de la medida electoral sentó un mal precedente y envió un mensaje desalentador a los votantes que ya desconfiaban del gobierno.

"Debe respetarse la voluntad de los votantes", declaró la entonces concejala Monica Montgomery Steppe, quien argumentó que el texto de la votación era claro. Esto puede generar más cinismo en un momento en que la confianza en el gobierno está en su punto más bajo.

El alcalde Todd Gloria, uno de los principales impulsores de la Medida C, aplaudió la votación del consejo.

"El voto afirmativo de hoy del Ayuntamiento para validar la Medida C es un paso necesario para finalmente dar por concluida la tan esperada y debatida expansión de nuestro Centro de Convenciones, además de abordar dos de los desafíos más importantes de nuestra ciudad: combatir la falta de vivienda y lograr que los sandieguinos vuelvan al trabajo", declaró. "Los habitantes de San Diego nos pidieron que aprobáramos esta medida y una abrumadora mayoría votó a favor. Es hora de que implementemos la voluntad de los votantes".

A pesar de los desafíos, un juez del Tribunal Superior de San Diego dictaminó el año pasado que una mayoría simple era suficiente, lo que permitió a la ciudad seguir adelante con el aumento de impuestos.

NBC 7's Joey Safchik explains how a recent court ruling is a legal victory for the city of San Diego.