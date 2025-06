Las evacuaciones están en curso después de un incendio de matorrales se desató en el Cañón Tecolote entre Bay Park y Clairemont en la tarde de este martes.

El incendio de 5 acres fue reportado en Mount Ariane Drive justo después de las 5 p.m., según el Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego.

Multiple SDFD are currently on scene of a 5 acre vegetation fire in West Clairemont Mesa with a slow rate of spread. Evacuation orders have been issued for homes along 3400 Cowley Way. Please avoid the area. pic.twitter.com/SoA9vlHsuV