Incendio de vivienda desplaza a dos familias en Paradise Hills

SAN DIEGO - Los bomberos de San Diego investigan el incendio de una casa de dos plantas en Paradise Hills, el cual provocó el ingreso de una persona a un hospital y el desplazamiento de dos familias.

«Estaba muy asustada porque temía que el fuego empeorara y que se metiera en nuestra casa», dijo Elisa Medina sobre el incendio.

Los bomberos de San Diego respondieron a la llamada poco después de las 6:00 pm sobre un incendio en un vivienda situada en el bloque 6000 de Pinecrest.

Elisa Medina agradece que ella y su familia estén a salvo después de que el fuego casi destruyera su casa.

Las llamas se originaron en el inmueble de al lado.

"No había nadie en casa, sólo una señora que es discapacitada, así que no puede caminar, por lo que todos los vecinos rompieron la ventana y la sacaron, porque no había nadie en casa, sólo ella", dijo Elisa Medina.

Los bomberos de San Diego dijeron que, cuando llegaron, entraron en la casa por una ventana y sacaron a la mujer antes de que el fuego la alcanzara.

Fue trasladada al hospital por una leve inhalación de humo.

"La sacaron y fue entonces cuando llegaron los bomberos, que empezaron a practicarle la reanimación cardiopulmonar porque estaba inconsciente", explicó Medina.

Los bomberos de San Diego informaron que la vivienda donde se originó el incendio quedó destruida.

La casa de Medina también sufrió algunos daños.

"En mi casa vi daños. Sé que en la casa del vecino básicamente todo el apartamento de arriba está dañado. Pero, ahora mismo, de mi casa, solo es la cocina. Pero hay humo en toda la casa", dijo Medina.

Aunque fueron desplazados, Medina está agradecida de que su familia esté bien y de haber podido rescatar a su mejor amigo.

"Mi bebé… se llama Simba… está aquí".

Los bomberos de San Diego informaron de que siguen investigando la causa del incendio.