TIJUANA- Representantes del sector turístico y comercial, principalmente de la avenida revolución en la ciudad de Tijuana han tenido una disminución de hasta un 30% en las ventas y visitantes de Estados Unidos.

Así lo afirma Erasmo González, un comerciante de la avenida Revolución

“Bien malo ha estado tiene como unas tres semanas, así como ve a la calle ahorita todos los días igual nada está muy bajo las ventas”

Erasmo, así como otros comerciantes temen que la tensión policita del país vecino, tras la reciente intervención en el medio oriente, empeore el turismo, y es que tras décadas en sus negocios, han visto como conflictos bélicos afectan el flujo de visitantes

“Está malo, ahora que se desató la guerra va a estar peor porque la gente no viene, hemos vivido en guerras anteriores como el Pérsico y varias y se ha puesto muy mal el negocio. Con las guerras así pasa, téngalo por seguro, porque yo tengo aquí Revolución 50 años desde el 71, y he visto, he vivido muchas tragedias, y así de ventas se pone muy malo”

Además, añaden que los últimos meses no han sido favorables para el turismo de la región, las políticas migratorias del presidente Trump también han frenado el flujo de visitantes hacia Tijuana.

“Pues la problemática que tiene el presidente Donald Trump tal vez por eso. Definitivamente está muy muy lenta, la venta no tenemos suficientes ventas como para ahora sí para ir ahorrando nada más para ir pasando el día durante el día nada más“. Rudy Chávez, comerciante en la plaza SantA Cecilia

Lo cual genera preocupación en el sector pues el decremento ha sido de hasta un 30% en el último bimestre.

Julián Palombo, Consejero Nacional de CANACO dijo que “Estan preocupados por la baja que ha habido de turismo y esto es derribado de la política que ha implementado Donald Trump y la incertidumbre que ha generado precisamente al residente de aquí al lado de la frontera, ya que se dice tantas cosas y entre ella no muchos de los residentes que son legales, temen cruzar a México o salir del país, motivo que pudieran haberse atorados ahí en la línea”.

Sin embargo, la esperanza también está en el turismo de otros países que han inyectado un respiro en medio de la tensión geopolítica. Grupos de vietnamitas, españoles y otras nacionalidades recorren la avenida revolución y plaza Santa Cecilia.

Estás próxima semanas cuando ya se esperaría una temporada alta para el sector turístico y comercial en Tijuana.