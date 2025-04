Inconformidad entre mexicanos en San Diego por no poder votar en la elección judicial en México

Este uno de junio México tendrá las primeras elecciones en su historia donde los ciudadanos podrán votar por ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial.

En San Diego, ciudadanos mexicanos se encuentran decepcionados ya que, a pesar de tener su INE vigente, no podrán votar, por tener una dirección en Estados Unidos.

“Están anulando toda esa gente que está en el extranjero en Estado Unidos, específicamente, que no pueden ejercer un voto, que quieren, pero no los dejan”, expresó Abel Pacheco, residente en Carlsbad

Aunado a que no habrá posibilidad de votar en EEUU, como se intentó en la elección presidencial, tampoco podrán ir a Tijuana para ejercer el voto

“Visitamos Tijuana constantemente yo soy tijuanense, nací en Tijuana, así que las preocupaciones que tenemos los que vivimos acá en la zona fronteriza, las compartimos con el resto del país”, indicó Christian Ramírez, residente de Sherman Heights

Señaló que es un proceso sin precedentes y controversial, en el que dijo todos los mexicanos deberían participar

“Las elecciones en el Poder Judicial es algo sin precedente en el mundo y creo que hubiera sido importantísimo que los mexicanos pudieran participar, lamentablemente no va a ser así”, agregó Christian

Es por esto, que la diputada federal migrante y hace unos años santiaguina Maribel Solache, impugno ante el tribular electoral la decisión del INE de no colocar en las listas a los mexicanos con residencia extranjera

“Yo soy una mexicana en retorno, pero también como mexicana en retorno, como no me vas a hacer validad mi credencial, como me vas a minimizar mi derecho mexicano a votar por primera vez, en esta elección tan histórica”, detalló la diputada Maribel Solache

Un número de mexicanos, que desafortunadamente, en medio de tantas deportaciones, podrían llegar a México con su INE vigente antes de la elección

“Estoy hablando por todos los migrantes, que tienen credencial de elector en Estados Unidos y que a lo mejor de aquí al uno de junio puedan salir deportados o se auto deporten, y que les vas a decir cuando ya estén aquí como mexicanos en retorno que no pueden ejercer su voto porque tu no previste que estuvieran inscritos en la lista nominal, porque tú nos clasificas como de tercera clase y de primera clase”, agregó la diputada.

Mientras tanto ciudadanos como Abel, quien vive en Carlsbad y cuenta con una dirección en Tijuana dice se prepara para votar, por todos aquellos miembros en su familia que no podrán hacerlo

“Igual tengo la presión de esas amistades y familiares para salir a votar cosa que ellos no van a poder”

Hoy solo queda esperar a ver el resultado del consejo del INE y que tal vez existan por lo menos casillas especiales, para esta comunidad en las ciudades fronterizas o que visiten México este uno de junio.

“Yo tuve unas reuniones con ellos y ellos me dicen que está difícil, porque ya en dos semanas ya tienen toda la logística establecida y yo le dije por una persona valdría la pena que tu revisaras tus procedimientos y a mí me gustaría que esto quedará de precedente”,concluyó la diputada federal migrantes Maribel Solache.