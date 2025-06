Madre indocumentada podría ser separada de su bebé tras ser detenida por el ICE en San Diego

SAN DIEGO- La madre de un bebé estadounidense de nueve meses fue detenida por agentes de ICE mientras manejaba al trabajo el pasado martes 10 de junio en las inmediaciones de la calle H y la estación del trolley en Chula Vista.

Los seres queridos de Mayra Juárez, relataron la impotencia que sintieron. Indicaron que es una madre trabajadora y que vive desde los 13 años en el condado de San Diego.



“Ella es una mama soltera que ella no es una criminal, es trabajadora, honesta, se están enfocando en la gente equivocada”, dijo Thalia Moreno, amiga de Mayra desde la secundaria. Asegura que no comprende por qué ocurrió.



“No hace sentido porque no tiene nada, ni siquiera pide asistencia al gobierno, ella siempre ha hecho todo por su lado sola, sin ayuda de nadie”, explicó Grecia Savedra, quien también es amiga de Mayra.

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Los abogados en la región aseguran que han visto acciones por los agentes de ICE jamás vistas en San Diego.



“Estamos viendo una agresividad que nunca habíamos visto antes y por esa razón tanto la comunidad como el sector legal tiene que estar muy al pie del cañón porque somos los soldados que vamos a proteger a estas comunidades vulnerables”, dijo César Luna, abogado de inmigración en San Diego.

Y ante el incremento de detenciones que según la estadística reportada por la organización “Trac Reports”, solo en junio del 2025 ya sumaba más de 51.000 detenciones por parte de ICE. César Luna, recomienda a la comunidad buscar apoyo de un abogado y si ya tiene un caso migratorio tener a la mano su número de control.



“Para poder localizar a la persona, repito es muy importante ya conocer el antecedente migratorio del ser querido, porque si existe una posibilidad de recurrir a la corte, la persona ya debe ir con las instrucciones, el conocimiento de decir yo quiero pelear mi caso en la corte, yo quiero hablar con un juez de migración, yo no voy a firmar ningún documento que tenga que ver con una salida voluntaria”, agregó César.



De acuerdo con las políticas de ICE 11032.4, la agencia no debe detener a mujeres embarazadas, en posparto o periodo de lactancia a menos que existan circunstancias excepcionales, circunstancias que manda la política donde: el individuo plantee una preocupaciones de seguridad nacional; o que la mujer represente un riesgo inminente de muerte, violencia o daño físico para cualquier persona.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Mayra enfrentará su caso en la corte de Otay Mesa el próximo 23 de junio a las 8:00 a.m. Sus seres queridos esperan que pueda seguir su caso en libertad en EEUU y que sea apoyada de una buena defensa.