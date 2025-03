Indocumentado pide salida voluntaria de EE.UU y termina en prisión de El Salvador

SAN DIEGO -Elegir salir voluntariamente de EEUU, ahora es motivo de alerta para por lo menos cinco familias venezolanas y abogados que declararon a NBC News, Telemundo y MSNBC que sus familiares fueron injustamente perseguidos y acusados ​​de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua y enviados a una mega cárcel de El Salvador.

Desde la garita de El Chaparral en San Ysidro, Jhon Chacín, originario de Venezuela cruzó como miles en 2024, por medio de la aplicación de CBP One y siguiendo al pie de la letra su proceso de asilo, sin embargo, jamás fue liberado en suelo estadounidense, señaló su hermana,

“El entro con su cita de CBP ONE por la frontera del chaparral el ocho de octubre, junto con otros compañeros más y a los otros compañeros los liberaron y a él le dijeron que iba a estar bajo investigación por los tatuajes”, dijo Yurliana Chazi, hermana de John Chacín.

Aseguró que su trabajo como tatuador profesional, le causó a Jhon comentarios por parte de los agentes dentro del centro de detención.

“Iba a quedar por 90 días, lo que él me dice bajo custodia de ICE, por los tatuajes que tenía en su cuerpo, que iba a estar bajo investigación por ese motivo y me dice que sí hubo mucha discriminación a él y muchos venezolanos más por tener tatuajes en su piel”, dijo Yurliana Chazi.



Yurliana, quien dijo estuvo más de cinco meses en contacto con su hermano mientras permaneció en un Centro de Detención de California, dijo que no podía creer que entre imágenes en las noticias, pudo ver a su hermano llegar a la prisión de El Salvador y posteriormente encontrarse en la lista de los enviados a prisión publicada por CBS News.



“El que está en ese video es mi hermano y pues el miércoles recibimos la noticia de esos listados que salieron y efectivamente mi hermano está en el numerous 32”, detalló Yurliana.

Abogados expertos en San Diego, como Esther Valdés Clayton, explicaron la diferencia entre una auto deportación y una salida voluntaria, como la que Jhon se vio en la necesidad de tomar, durante el final de su proceso de asilo.



“Una salida voluntaria, cuando un juez te da una opción o te deportó o te vas por tu propia voluntad y una auto deportación es lo que va a instituir la administración de Trump, vía una aplicación donde captan tu cara, tus huellas y te puedes salir y verifican que te puedes salir y verifican que has salido del país, esa es una auto deportación entonces son dos términos totalmente diferentes”, explicó la abogada.

Una salida voluntaria que lo llevó hasta una prisión en El Salvador.

“El juez le dio la opción, te vas por tu cuenta, una salida voluntaria que también conlleva consecuencias de migración o te deporto, el escogió una salida voluntaria, no era una auto deportación, porque él ya estaba detenido”, explicó Esther.

Casos diferentes, con características singulares, que dicen los abogados si llevan a muchos indocumentados en estos momentos en San Diego a elegir no solo una salida voluntaria, sino una auto deportación.

Algo que desafortunadamente para la familia de Jhon no es una realidad y esperan como sea posible encontrar a su hermano y que por lo menos pueda salir de la prisión en El Salvador y volver sano y salvo a su casa en Venezuela.



“Qué lo amo mucho, que lo extraño y que dios le de mucha fe y que siempre tenga su mente positiva y no una negativa”, concluyó Yurliana.