Inesperada fiesta de cumpleaños dibuja sonrisa a niña con leucemia en el Hospital Infantil Rady

SAN DIEGO- El jueves a las 3 de la madrugada, Ramon Resop estaba justo fuera de la habitación de su hija en el segundo piso del Hospital Infantil Rady, preparando una fiesta de cumpleaños.

Resop colocó globos y carteles de "Feliz cumpleaños, Lilly".

Justo después del mediodía, Resop y los miembros de su familia -algunos vestidos con divertidos disfraces de personajes infantiles- se reunieron fuera, donde unas horas antes había colocado la decoración.

Lilly, que es frágil y sólo tiene mechones de pelo, lleva 3 años luchando contra la leucemia y el jueves cumplió 6 años.

Dentro de la habitación del segundo piso del hospital, Resop guió a su hija hasta la ventana.

Lilly se acercó lentamente a la ventana, alcanzó el cristal, miró hacia arriba y empezó a reírse. Fue entonces cuando Lilly vio los carteles de "Feliz cumpleaños" y vio a su padre y a otras personas disfrazadas con trajes rosas de dinosaurios y otros atuendos.

Durante unos instantes, Lilly no paró de reír y sonreír. Luego, comunicándose a través de un walkie-talkie, Resop dijo: "¡Feliz cumpleaños, Lilly!".

La familia de Lilly que estaba fuera de la ventana y en el césped de abajo empezó a cantar "Cumpleaños feliz". Los que estaban en la habitación del hospital se unieron. Todo el tiempo, Lilly tenía la cara pegada a la ventana, mirando hacia abajo con una gran sonrisa.

Para los padres de Lilly, la sonrisa y la risa de su hija lo eran todo.

"Me enciende el corazón", dice Juanita. "Es la mejor sensación del mundo oírla reír así. (Estar en el hospital) es algo que no nos iba a detener. Significa mucho para nosotros hacer sonreír a Lilly, no importa lo que tengamos que hacer para que sea especial para ella".

Ramón añadió: "Me emociona. Esto me hace sonreír tanto y me calienta el corazón. Lilly es tan dura que cuanto más podamos hacerla sonreír, más esperanza nos dará".

"Si sonríe sólo 10 segundos, mi corazón y el de todos nosotros sonreirá".