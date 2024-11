Cierran varias carreteras tras caída de un vehículo por acantilado en Carlsbad

SAN DIEGO - Un coche cayó por un barranco en Carlsbad el lunes por la tarde.



El incidente ocurrió en Palomar Airport Road y Avenida Encinas alrededor de las 4:10 pm.



Los bomberos de Carlsbad y agentes de policía respondieron a la escena. El Departamento de Policía de Carlsbad dijo que está investigando.



El Departamento de Policía de Carlsbad, que está investigando el incidente, dijo que varios cierres de carreteras están en su lugar. Carlsbad Boulevard está cerrado en ambas direcciones de Cerezo Drive a Island Way, y hacia el oeste Palomar Airport Road está cerrada en la Avenida Encinas.

Road Closure Alert 4:55 p.m. - Carlsbad Blvd in both directions from Cerezo Dr to Island Way, as well as westbound Palomar Airport Road from Avenida Encinas, are closed due to a vehicle that went over a cliff.



Please use an alternate route while we conduct our investigation.