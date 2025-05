Investigadores buscan respuestas entre los escombros del mortal accidente aéreo en San Diego

La comunidad de Murphy Canyon intentaba volver a la normalidad el viernes después de que una avioneta se estrellara en su vecindario, incendiando varias casas, hiriendo a ocho personas en tierra y causando la muerte de varias personas a bordo.

Las familias que viven en la comunidad de viviendas militares de San Diego enviaron a sus hijos de regreso a clases en las escuelas primarias Miller y Hancock un día después de la cancelación de clases. Sin embargo, era imposible evitar los recuerdos del accidente del avión Cessna 550 en su vecindario, cubierto de escombros: vehículos calcinados a lo largo de la calle, un ala al costado de la carretera, fragmentos de avión bajo un cable eléctrico y su fuselaje en la calle Salmon.

"Hay aviones por todas partes. Nuestro campo de escombros es muy grande. Por eso tenemos varias cuadras bloqueadas en este momento", dijo el jueves el subjefe del SDFD, Dan Eddy. Como era de esperar, cuando algo tan grande se acerca a esa velocidad, se produce una fuerte proyección en todas direcciones.

La policía acordonó las carreteras y patrulló los vecindarios para preservar la escena para los investigadores federales de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), quienes se esperaba que trabajaran durante todo el viernes para determinar la causa del accidente. La FAA informó que no se publicaría una investigación preliminar hasta dentro de varias semanas.

Quedan muchas preguntas por resolver, pero las autoridades federales saben que el avión privado se disponía a aterrizar en el Aeropuerto Ejecutivo Montgomery-Gibbs con seis personas a bordo cuando impactó contra un cable eléctrico poco antes de las 4:00 a. m. del jueves, en medio de la niebla. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) confirmó posteriormente que el sistema de observación meteorológica del aeropuerto había dejado de funcionar unos días antes y la FAA indicó que la torre de control del aeropuerto no contaba con personal, lo cual no es inusual.

Daniel Williams, ex-baterista de la banda ‘The Devil Wears Prada’ y Dave Shapiro, uno de los fundadores de la agencia Sound Talent Agency se encuentra entre las seis víctimas del fatal accidente aéreo en el vecindario de Murphy Canyon. Guillermo Méndez con los detalles.

El vuelo partió del Aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey e hizo escala en Witchita, Kansas, para cargar combustible antes de continuar hacia San Diego, donde el avión impactó contra una casa al caer y se estrelló en medio de la calle, arrojando un chorro de combustible que incendió "todos los autos a ambos lados de la calle", según Eddy. Al menos 10 casas y varios vehículos más resultaron dañados.

Los pasajeros incluían a Dave Shapiro, cofundador de la agencia de talentos musicales Sound Talent Group, y otros dos empleados, según la agencia. Los registros de la FAA muestran que Shapiro era piloto registrado, instructor de vuelo e instructor de tierra. No está claro si Shapiro estaba a los mandos cuando el avión se estrelló.

NBC 7 Investigates supo que una de las víctimas del accidente parecía ser Daniel Williams, amigo de Shapiro y exbaterista de la banda The Devil Wears Prada. Antes de despegar, Williams publicó varias fotos en Instagram del interior y el exterior del avión que posteriormente se estrellaría.

Aunque los funcionarios de la FAA indicaron que había seis personas a bordo, aún no han confirmado cuántas murieron en el accidente aéreo. La NTSB afirmó no creer que hubiera sobrevivientes.

Al menos ocho personas en tierra sufrieron lesiones leves, como inhalación de humo, mientras intentaban evacuar. Eddy indicó que todas fueron atendidas en la Escuela Primaria Miller, que sirvió como centro de evacuación para unos 100 residentes que se vieron obligados a abandonar sus hogares tras el accidente.

Ariya Waterworth fue una de ellas. Comentó que se despertó con un "silbido" y luego vio una gigantesca bola de fuego afuera. Uno de los autos de la familia quedó "completamente desintegrado" y el otro sufrió daños considerables. Su patio estaba lleno de piezas de avión, vidrios rotos y escombros.

Un video grabado por el miembro de la Marina Gilbert Gonzalez mostró a los vecinos yendo frenéticamente de puerta en puerta para ayudar a las personas y mascotas a evacuar.

Jasmine, una residente que se negó a revelar su apellido, declaró a NBC 7 que el accidente aéreo ocurrió justo afuera de su casa y la sacudió. Salió inmediatamente para alertar a los vecinos. Fue entonces cuando escuchó a su vecina gritar que no podía salir.

"Le grité a mi hijo que agarrara la escalera, que pudimos tirar y ayudarlos a saltar la cerca", dijo.

Video captured on David Nero's Ring camera shows a ball of fire from the impact, moments after the crash.

Las autoridades elogiaron a la comunidad militar por unirse para evacuar a los vecinos del lugar, en muchos casos antes de que llegaran los servicios de emergencia.

"No puedo felicitarlos lo suficiente por lo que hicieron en el lugar", dijo Eddy. "Para mí es un pequeño milagro, ¿verdad? Un avión choca contra tu casa; no sé exactamente cómo lograron salir, pero sí sé que los vecinos los ayudaron", dijo Eddy. "Y eso es lo bueno de lo que también me encanta de este vecindario: que los militares se cuiden entre sí".

El vecindario está compuesto por casas unifamiliares y adosadas.

El techo de una casa estaba ennegrecido y se derrumbó, con un trozo de metal blanco tirado en la calle de enfrente. Media docena de autos completamente calcinados estaban en la calle y ramas de árboles, vidrios y trozos de metal blanco y azul estaban esparcidos por la carretera. Al final de la calle, se elevaba una columna de humo negro mientras el lugar seguía ardiendo.

Se esperaba que los funcionarios federales retiraran partes del avión el viernes y completaran la tarea el sábado. La ciudad de San Diego comenzaría entonces la limpieza del vecindario en colaboración con Lincoln Housing, la organización que gestiona las viviendas de los militares en el vecindario de Murphy Canyon en nombre de las fuerzas armadas.

The Associated Press contribuyó a este informe.