El estado de California está implementando algo que la mayoría de nosotros probablemente ya tengamos en la billetera: tarjetas de plástico con un chip de seguridad. Ya saben, esas que permiten insertar o tocar para pagar en la caja registradora. Pero el objetivo es la seguridad, no la comodidad.

El Departamento de Servicios Sociales de California espera que las nuevas tarjetas eviten que los ladrones vacíen las cuentas de 3.2 millones de californianos que dependen de sus programas de beneficios para vivir y alimentarse.

Hasta este mes, 405,515 personas en el condado de San Diego participan en el programa CalFresh y recibirán las nuevas tarjetas en junio. En un comunicado de prensa, el condado afirma que esta actualización hace que el dinero de la asistencia social sea "mucho menos accesible para los ladrones y más difícil de robar...".

Sin embargo, los investigadores de fraude que trabajan en las oficinas de asistencia social de los condados de California afirman que la tarjeta probablemente no tendrá un gran impacto. Afirman que el estado debería haber implementado un chip de seguridad y que estas nuevas tarjetas aún contienen tecnología obsoleta.

Durante los últimos dos años naturales, las autoridades del condado de San Diego afirman que los delincuentes robaron al menos $34.6 millones de tarjetas EBT. Los contribuyentes luego devolvieron ese dinero para reembolsar a las familias necesitadas a las que se dirigieron.

Greg Mahony y Shawn Ferris cuentan con 75 años entre ambos de experiencia en la investigación de casos como estos. Pidieron a NBC 7 Investigates que no identificara a sus empleadores del condado para poder hablar libremente. Hablaron con nosotros como miembros de la Asociación de Investigadores de Fraude de Asistencia Social de California. Mahony es su presidente y Ferris su vicepresidente.

"Por lo que veo, hay mucha prisa por sacar una tarjeta con chip lo antes posible, y eso acabará con todo el fraude", dijo Mahony. "Y llevo años diciéndoles que es mucho más que eso".

Robos vinculados a operaciones del crimen organizado europeo

Sofisticadas redes criminales transnacionales se han apropiado de una cantidad considerable de fondos de prestaciones sociales de California. Recientemente, agentes federales e internacionales encargados de hacer cumplir la ley han realizado arrestos y procesamientos de alto perfil de ciudadanos rumanos.

"Eso es lo realmente malo de esto", nos dijo Ferris. "No es que se esté robando dinero que se queda en nuestro país".

El año pasado, la Fiscalía de los Estados Unidos en San Diego llevó ante la justicia a siete extranjeros que, según afirman, robaron 181 millones de dólares de la asistencia social estatal mediante retiros no autorizados de cajeros automáticos durante casi tres años. Entre ellos se encontraban seis rumanos y un italiano. Cada uno se declaró culpable y aproximadamente la mitad fue condenado a prisión.

"En realidad, es mucho más grande de lo que cualquiera imagina", dijo Mahony.

El mes pasado, agentes rumanos de la Dirección de Investigación del Crimen Organizado y el Terrorismo cumplieron docenas de órdenes de arresto en dos ciudades rumanas, deteniendo a 11 personas. El FBI afirmó que la red criminal “se benefició generosamente” atacando a familias que recibían asistencia social de California y vaciando sus tarjetas EBT.

Agentes de la DIICOT de Rumania allanaron dos domicilios relacionados con investigaciones de fraude a la asistencia social. Afirman haber incautado dinero y clonado tarjetas EBT.

Los investigadores afirman que el estado no está haciendo lo suficiente para prevenir los robos

“El estado de California desconoce la tasa de fraude”, nos dijo Ferris.

Su grupo ha presionado al Departamento de Servicios Sociales de California durante años para que controle mejor el robo de asistencia social. Actualmente, el estado solo contabiliza el dinero que reembolsa a las víctimas de robo, que, según la policía, es mucho menor que lo que robaron los ladrones. Ese no es el único factor que hace que el estado calcule artificialmente el robo de EBT por debajo de la realidad:

Los reembolsos tienen un límite de no más de dos meses de lo que recibe el beneficiario, incluso si los ladrones robaron más dinero.

No se incluyen los retiros en cajeros automáticos marcados como sospechosos por las oficinas del condado.

No se incluye el dinero de beneficios robado recuperado por las fuerzas del orden.

Reembolsos a titulares de tarjetas EBT que denunciaron robos falsamente.

Reclamaciones de robo de EBT denegadas para reembolso.

Robo de tarjetas EBT no denunciado.

"Si alguna vez logran calcular cuánto se está perdiendo, van a quedar fatal", dijo Mahony. "¿Y es esa la razón por la que no están rastreando el fraude? No lo sé, pero me parece sospechoso".

El Departamento de Servicios Sociales de California se negó a hacer comentarios cuando se le pidió una respuesta a las críticas de que no rastrea adecuadamente el robo de EBT ni el fraude a la asistencia social.

Ya en 2018, Mahony afirma que él y sus compañeros policías se reunieron con el CDSS. Advirtieron al estado que sus tarjetas de beneficios eran un objetivo demasiado fácil. Mahony comentó que un alto funcionario del CDSS estuvo de acuerdo, pero California las emitió de todos modos. Luego, hace tres años, Mahony recuerda haber regresado al CDSS e instado al estado a que al menos añadiera un chip de seguridad.

“La primera respuesta que recuerdo haber recibido fue: ‘Es demasiado caro’”, dijo Mahony. “No podemos gastar el dinero. Es demasiado caro”.

Finalmente, el estado cambió de opinión. California presupuestó 76,5 millones de dólares estatales y federales para la transición a tarjetas con chip y de contacto, entre 2023 y 2024. Indica que esto incluye la automatización del sistema EBT, nuevos equipos de impresión de tarjetas y el reemplazo masivo de tarjetas.

Pero ahora que el estado finalmente lo está implementando, Mahony afirma que los delincuentes ya están a años luz de distancia.

Las tarjetas con chip permiten realizar transacciones sin transmitir los números de tarjeta de crédito a los vendedores ni a sus máquinas. Sin embargo, las nuevas tarjetas EBT con chip aún presentan una vulnerabilidad importante: la banda magnética en el reverso. Estas aún no están protegidas contra dispositivos de lectura de códigos. Al pasar la tarjeta, el dispositivo puede ver el saldo de la cuenta, los números de tarjeta e incluso el código PIN.

“Llevan 20 años de retraso en la tecnología que están implementando en estas nuevas tarjetas”, nos dijo Mahony. “Y para mí, eso es un desperdicio de dinero”.

Las autoridades californianas han defendido la idea de mantener la banda en el reverso de sus tarjetas EBT, alegando las restricciones federales a las tarjetas de asistencia social. Estas normas exigen que la tarjeta EBT de California cumpla con las normas de muchas cajas de comercios, incluyendo aquellas que podrían no aceptar chips. Sin embargo, los investigadores afirman que estas normas federales deberían considerarse un estándar mínimo indispensable; un estándar que, según afirman, el estado debe superar invirtiendo en ayudar a los comercios a actualizar sus procesos de compra y/o innovando en un método más seguro para deslizar la tarjeta.

El Departamento de Servicios Sociales de California rechazó nuestra solicitud de una entrevista en cámara. Sin embargo, en un comunicado, un portavoz declaró: “El CDSS se toma muy en serio el problema del robo de beneficios y ha estado trabajando para abordar la situación desde que nos dimos cuenta”.

Puede leer su respuesta completa al final de este artículo.

“Es nuestro dinero de los impuestos lo que estamos viendo salir por la puerta”, dijo Mahony. “Es nuestro dinero de los impuestos el que se roba. Estamos investigando delitos que también nos afectan. Así que nos irritamos. Vemos la pérdida. Y luego, cuando nos responden con una actitud que dice: ‘No podemos hacer nada al respecto; es su trabajo y responsabilidad hacerlo’. Eso es una falla a nivel de servicios sociales”.

El grupo de investigadores de bienestar del condado afirma que el problema del fraude es mayor que las tarjetas EBT. Los investigadores afirman que el estado necesita gestionar mejor quién puede obtener una tarjeta en primer lugar. Afirman que esto comienza por restablecer las reuniones presenciales y exigir una forma de identificación para solicitarla. Ninguna de estas dos medidas es obligatoria actualmente en California.

"Nuestro objetivo no es realmente hacerlo más difícil o quitar oportunidades para que las personas obtengan los beneficios", dijo Ferris. "Nuestro objetivo es realmente asegurarnos de que los beneficios lleguen a las personas adecuadas".

El impacto en los californianos que dependen de estas prestaciones

Cualquier interrupción en el flujo de beneficios puede ser catastrófica. NBC 7 Investigates habló con varias personas que han sido víctimas del robo de EBT en el condado de San Diego.

“Esta tarjeta significa mucho para mí porque literalmente me ha mantenido viva”, nos dijo una mujer.

Pasó por la oficina de beneficios del condado en Kearny Mesa después de que desapareciera dinero de su cuenta.

“Me quedan $34 en la tarjeta”, dijo. “Así que sí. Nos las arreglaremos con lo que podamos. Y sobreviviremos”.

Si bien confiaba en que el condado le reembolsaría el dinero, sabía que no llegaría de inmediato.

Mahony dice que normalmente se tarda unos 10 días en reembolsar a una víctima de robo de EBT. Pero con los condados reportando más de $20 millones robados al año, ese flujo de efectivo puede tardar mucho más.

“¡Podríamos estar sin dinero durante seis semanas! ¡Ocho semanas!” —Ahora tienes que pagar la renta, no tienes dinero y te están desalojando —nos dijo Mahony—. No tengo otra solución que ir a tu iglesia local, contarles tu problema y ver si pueden ayudarte, porque el condado no puede.

“Cuando hablas con alguien que lo ha perdido todo y no sabe dónde va a comer, a pesar de todos los obstáculos, por eso lo haces”, dijo Ferris. “Alguien tiene que defenderse”.

Comunicado del Departamento de Servicios Sociales de California

El Departamento de Servicios Sociales de California se toma muy en serio el problema del robo de beneficios y ha estado trabajando para abordar la situación desde que nos dimos cuenta.

En California, la administración de muchos beneficios de la red de seguridad se realiza a nivel de condado. Esto incluye beneficios de alimentos (CalFresh, nuestra versión del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) y beneficios en efectivo (CalWORKs, nuestra versión de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas).

Los titulares de tarjetas EBT en California están recibiendo por correo nuevas tarjetas EBT con chip y terminal. Se prevé distribuir más de 3.2 millones de tarjetas EBT con chip y terminal entre ahora y junio de 2025.

El CDSS recomienda a los titulares de tarjetas que actualicen su dirección postal a través del sitio web BenefitsCal. También pueden recibir una nueva tarjeta EBT visitando una oficina local del condado. Todos los beneficios existentes se transferirán automáticamente a la nueva tarjeta EBT y los PIN de usuario se mantendrán. Las tarjetas EBT anteriores aún se pueden usar. Sin embargo, se desactivarán 180 días después de la emisión de la nueva tarjeta EBT.

Los condados, que administran los beneficios, continúan reembolsando activamente a las víctimas de robo para garantizar que los californianos tengan acceso a beneficios importantes. Los condados trabajan para reemplazar los beneficios robados electrónicamente que sean elegibles para reembolso dentro de los 10 días hábiles. Dependiendo de los detalles específicos de cada reclamo, el proceso puede demorar más, en cuyo caso el condado debe notificar al cliente. Los fondos para los reembolsos provienen del Estado.

Cualquier titular de tarjeta que sospeche haber sido víctima de robo también debe comunicarse de inmediato con la oficina local de su condado. Los titulares de tarjetas también pueden comunicarse con la Línea de Atención al Cliente de EBT al (877) 328-9677 para cancelar su tarjeta EBT y solicitar una nueva.