Jewish Family Service anuncia posible despido de trabajadores del albergue para inmigrantes

SAN DIEGO - Jewish Family Service of San Diego anunció el lunes posibles despidos de sus trabajadores del albergue para inmigrantes.

Varios empleados recibieron un preaviso de 60 días debido a un cambio en la política y la financiación del gobierno federal.

Bajo la administración de Biden, los migrantes que solicitaban asilo eran enviados en autobús a refugios administrados por ONG como Caridades Católicas y JFS.

Desde octubre de 2018, Migrant Shelter Services ayudó a casi un cuarto de millón de personas que buscaban asilo, según el CEO de JFS. La organización les proporcionó refugio temporal, alimentos, gestión de casos y servicios médicos y legales, entre otras cosas.

El 20 de enero, cuando el gobierno federal cerró la aplicación CBP One, que permitía a los inmigrantes solicitar asilo en la frontera, JFS dice que dejó de recibir nuevas familias en Shelter Services. JFS dice que no hay clientes significa posibles despidos y la reorientación de sus recursos.

En parte de una declaración publicada el lunes, el CEO de JFS, Michael Hopkins, escribió: "Debido a estos cambios en la financiación y la política federal, los Servicios de Refugio para Migrantes de la SDRRN se pondrán en pausa hasta que haya una mejor comprensión de las necesidades futuras de la comunidad".

Los empleados no parecían saber mucho al respecto.

"Lo mencionaron, pero no dijeron cuándo", dijo un empleado del JFS.

El comunicado no mencionaba cuántos trabajadores de los refugios se verían afectados, sólo que se les había avisado con 60 días de antelación.



"Estamos trabajando para identificar cualquier oportunidad potencial para volver a contratar a nuestro valioso personal de Servicios de Refugio en otros departamentos en el futuro", dijo el director general.



JFS también culpó a la subvención federal, no sólo a los cambios de política, aunque el director general no habló específicamente de la cantidad de dinero o de dónde procedía exactamente.

El pasado mes de enero, el JFS recibió $22 millones de la FEMA para financiar sus Servicios de Albergue para Inmigrantes.

El JFS afirma que seguirá haciendo mayor hincapié en los servicios jurídicos. En preparación para estos cambios de política previstos, la organización está reforzando su personal y los esfuerzos de voluntarios para los servicios legales pro bono de inmigración, especialmente para los inmigrantes y los miembros indocumentados de nuestra comunidad.