Yolanda Marodi, la exconvicta sospechosa de apuñalar mortalmente a su esposa, una veterana bombera estatal, en su casa de Ramona y luego huir a México, se declaró inocente este miércoles de un cargo de asesinato.

Yolanda está acusada de asesinar a su esposa, la capitana de Cal Fire, Rebecca "Becky" Marodi, con quien llevaba dos años casada, en la casa de la pareja en Rancho Villa Road, la noche del 17 de febrero.

Los agentes que respondieron a un reporte de agresión encontraron a la víctima de 49 años con heridas de arma blanca en el cuello, el pecho y el abdomen. Becky, quien había trabajado para la agencia estatal de bomberos durante más de 30 años, falleció en el lugar.

Yolanda presuntamente cruzó la frontera entre Estados Unidos y México poco después del asesinato. Las autoridades mexicanas la arrestaron el sábado cerca de un hotel en la colonia Ferrocarril de Mexicali, según la Fiscalía del Condado de San Diego.

En la comparecencia inicial de Yolanda ante el tribunal el miércoles por la tarde, el juez del Tribunal Superior, Peter Lynch, ordenó que permaneciera bajo custodia sin derecho a fianza, citando 34 heridas de arma blanca o cortante que Becky presuntamente sufrió en el ataque mortal. El juez también hizo referencia a los antecedentes penales violentos de Yolanda, a través de su condena previa por homicidio voluntario, que incluyó la muerte a puñaladas de su exesposo.

Marodi compareció ante el tribunal de forma remota desde una cama de hospital, aunque no se reveló el motivo de su hospitalización. Aunque será encarcelada sin derecho a fianza tras recibir el alta hospitalaria, se programó una audiencia para el próximo mes para posiblemente revisar su situación de fianza.

Según una declaración de orden de arresto presentada por un detective de la Fiscalía del Condado de San Diego, Becky había intentado abandonar el matrimonio poco antes de ser asesinada.

Al día siguiente del asesinato, según el documento judicial, el sospechoso envió un mensaje de texto: "Becky llegó a casa y me dijo que me dejaba, que había conocido a otra persona, todos los mensajes eran mentiras. Tuvimos una gran pelea y la lastimé… Lo siento".

La declaración de la orden judicial indica que las imágenes de una cámara de vigilancia capturaron a Rebecca Marodi huyendo de su casa mientras su esposa la perseguía.

La víctima ensangrentada gritaba: "¡Yolanda! ¡Por favor… no quiero morir!", afirma el documento. Yolanda, quien parecía sostener un cuchillo y aparentemente tenía sangre en los brazos, respondió: "Deberías haberlo pensado antes", según el documento.

La víctima, mortalmente herida, le pidió repetidamente a su esposa que llamara al 911 antes de que la pareja volviera a entrar en la casa, según la declaración.

Aproximadamente 10 minutos después, la cámara grabó un video de Yolanda Marodi, quien también usa el apellido Olejniczak, cargando artículos en un Chevrolet Equinox y luego conduciendo, afirma la declaración.

Yolanda se declaró culpable de homicidio voluntario y cumplió condena de prisión desde febrero de 2004 hasta noviembre de 2013 por la muerte a puñaladas de su primer esposo, James Olejniczak, en octubre de 2000, en el condado de San Bernardino. Los registros del tribunal de familia presentados en el juzgado de Vista indican que la pareja había solicitado el divorcio en mayo de 2000.

La fiscal adjunta de distrito, Maura Duffey, quien lleva el caso más reciente, declaró tras la lectura de cargos del miércoles: «Este es un caso muy trágico de violencia de pareja… La víctima era un miembro muy querido de la comunidad de Cal Fire, y sé que esta pérdida se siente en esa comunidad».

El servicio de Rebecca como bombera estatal comenzó en 1993 como voluntaria en Moreno Valley. Posteriormente, se desempeñó como bombera de temporada en los condados de Riverside y San Bernardino antes de ser ascendida a ingeniera de bomberos en 2007 y capitana del Departamento de Bomberos de Cal Fire/Condado de Riverside en 2022.

El domingo, los funcionarios de Cal Fire emitieron un comunicado agradeciendo a sus aliados policiales en San Diego y México por su arduo trabajo para detener a la sospechosa.

"Becky era una querida miembro de nuestra comunidad y departamento, y la extrañamos mucho", añadieron.