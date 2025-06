Esta Copa Mundial que podrá disfrutar por Telemundo es como muy pocas antes vistas, tres países anfitriones y en casa, Estados Unidos, México y Canadá buscan hacer historia.

Por lo que nos dimos la tarea de entrevistar en exclusiva a los referentes del equipo de San Diego FC y además un fanático del futbol y como esta sería su primer mundial que asistiría.

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Hirving “Chucky” Lozano a sus 29 años busca nuevamente representar a el tri en lo que sería su tercera Copa del Mundo. Aunque sabe que regresar a la selección, depende de él.

“La verdad que esté otra vez en la órbita de la selección es muy bonito, pero bueno hay que trabajar muy duro todavía falta un año y hay que cuidarse y también hay que estar mejor físicamente”

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Lozano nuevamente estuvo ausente de la selección por una lesión, pero sin duda sigue siendo uno de los mejores futbolistas mexicanos en su posición.

Luca de la Torre, nativo de San Diego, también busca ser referente con el equipo de las barras y las estrellas, y tras su cesión de su club español el Celta de Vigo, a San Diego FC, le ha dado una frescura a su carrera y busca estar en el cuadro titular del nuevo estratega Mauricio Pochettino para este 2026: “Para mí siempre ser parte de la selección es un orgullo, voy a tratar de demostrar mis cualidades como jugador quiero estar donde me siento parte del equipo y en San Diego tengo eso”.

También este Mundial del 2026, es la última cita internacional para el capitán de la selección panameña y el veterano Aníbal Godoy, que, a sus 35 años, reconoce que es tiempo de colgar los botines internacionalmente

“Es la última cita importante de torneo FIFA que voy a tener con la selección, creo que después del mundial, si calificamos, ya me retiro de la selección, pero si quiero seguir jugando unos cuantos años más hasta que las piernas me den, porque si sigo estando físicamente no me voy a retirar del club o del futbol”.

Anders Dreyer también tiene aspiraciones de representar a Dinamarca nuevamente, recientemente convocado, no participaba con su selección desde la Eurocopa del 2024, pero ahora con su nuevo equipo y siendo lo productivo que ha sido en la MLS, espera que los dirigentes de su selección se fijen de este lado del mundo.

“Espero que el entrenador de Dinamarca este viendo mis juegos y lo que estoy haciendo, aún falta un año pero trato de hacer mi mejor esfuerzo en los juegos para que vea lo que soy capaz”.

TSG se une a TELEMUNDO en las celebraciones "A un año del Mundial".

Dreyer en esta fecha FIFA fue convocado por Dinamarca, y si continua con su gran paso en la MLS, seria un candidato fuerte para estar en la selección que representara a la nación europea, de ser que clasifiquen.

Pero sabemos que, gran parte de la emoción de una Copa del Mundo, es su fanaticada, miles de amantes del futbol estarán presente en partidos, incluyendo un residente de San Diego, como lo es Benito Partida, un aficionado de la selección mexicana y de los Xolos de Tijuana( reconocido como el Xolo perro mayor), y que a pesar de ser coleccionista de firmas de jugadores, con un repertorio de más de 1,900 firmas, incluyendo de Messi, Ronaldinho y Maradona, todavía tiene pendiente algo en sus deseo futbolistas. “Es una emoción hasta nada mas de pensarlo se me enchina la piel porque jamás he ido a un mundial”

Todas estas historias las podrá disfrutar en nuestra cobertura de Telemundo 20 a un año del mundial, durante los noticieros de las 5:30 de la tarde y 11 de la noche de miércoles a viernes y el fin de semana en los noticieros de las 6 y 11 pm. Así mismo estaremos compartiendo aquí en la página web los segmentos por el cual, amamos el futbol.