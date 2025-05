La junta escolar de South Bay Union aprueba el cierre de la escuela primaria Central

Ante la difícil decisión de cerrar tres de sus 11 escuelas primarias, el Distrito Escolar South Bay Union (SBUSD) logró el miércoles salvar dos, al menos por ahora.

Por unanimidad, los miembros de la junta modificaron la propuesta del superintendente José Espinoza de cerrar las escuelas primarias Berry, Central y Sunnyslope durante los próximos seis años escolares.

El nuevo plan es que la Escuela Primaria Central, con alrededor de 500 estudiantes, cierre durante el año escolar 2026-2027. Antes de cerrar otra escuela, no necesariamente las dos que el superintendente identificó, se realizará una evaluación exhaustiva con más participación de la comunidad.

El Comité Asesor del Superintendente (SAC) del distrito presentó la posibilidad de cerrar tres escuelas para aumentar la eficiencia de las instalaciones escolares del distrito. Un portavoz de Espinoza compartió más información en un correo electrónico a NBC 7: «Durante 18 meses, el SAC realizó un análisis exhaustivo de las tendencias, las condiciones de las instalaciones y las proyecciones financieras».

Según el SBUSD, el distrito ha experimentado una disminución de inscripciones de entre el 40 % y el 50 %, casi el doble de la tasa de los distritos escolares vecinos de South Bay desde 2011. El distrito cree que existen varios factores que contribuyen a esta situación, como el aumento de los problemas de asequibilidad para las familias locales, la disminución de la tasa de natalidad, los impactos a largo plazo de la pandemia y una comunidad envejecida con menos niños.

Las recomendaciones para el distrito incluyeron el cierre de las tres escuelas, junto con otros cambios, como reducir el énfasis en los programas especializados durante los próximos tres años y mejorar la Academia de Idiomas Nestor. Si la junta aprobara estos cambios, el cierre de las tres escuelas se habría llevado a cabo gradualmente, comenzando con la Primaria Central en el año escolar 2026-2027.

“Sabemos que la mayoría de los padres, las familias de estas comunidades, tienen varios trabajos para poder vivir en esta comunidad”, dijo Vanessa Barrera, “y por lo tanto, no tener acceso a su escuela de origen tendrá un gran impacto”.

Barrera es maestra en el SBUSD. También preside la Asociación de Maestros del Suroeste. Cuenta con aproximadamente 300 miembros, entre ellos maestros, enfermeras, trabajadores sociales, entre otros, como Vanessa Acuña.

“Para cualquiera de las escuelas que han estado en la lista”, dijo Acuña, maestra de kínder de transición en la Primaria Berry, “ha sido desgarrador. No queremos que ninguna escuela cierre”.

Acuña y Barrera explicaron que la mayoría de los estudiantes de Berry caminan solos para ir y volver de la escuela. Si la escuela cerrara y los reubicaran en otra del distrito, podría no ser tan fácil para las familias.

"Si no pueden llegar por la mañana, si sus padres no pueden acompañarlos 30 minutos de ida y 30 de vuelta, ¿qué significa eso para nuestra asistencia?", planteó Barrera. Declaró a NBC 7 que cree que todos los estudiantes deberían tener el mismo acceso a la educación pública en sus áreas "sin barreras".

Incluso antes de los comentarios públicos del miércoles, la multitud de padres, estudiantes, personal y maestros, que llenaba el salón, forzó un receso con sus estridentes objeciones al cierre de las escuelas.

"No cierren Berry", dijo una madre. "No cierren nuestra primaria. Algo que debería cerrarse y que está afectando a nuestra comunidad y salud es el río Tijuana, no el corazón de nuestros Bears de Berry". Para la multitud, el cierre de tres escuelas parece extremo.

"Este plan fractura nuestra comunidad, sin duda, crea un lado oeste y un lado este", dijo la madre Rebecca Robinson. Algunos padres dicen que el cierre de Central parecía inevitable.

"Se ha convertido en un blanco fácil porque cuando no se invierte en él, bueno, se deteriora. Cuesta demasiado", dijo Mary Ehrhardt, madre de Central. "Si no se implementan esas mejoras y la gente no ve que hay programas, se van a mudar a Chua Vista, donde es igual de asequible y tiene mejores escuelas".

Los padres y el personal sienten que quedan muchas preguntas sin respuesta. "Hablaron de todo menos de dónde se trasladará el personal. ¿Dónde nos van a ubicar? No tendremos trabajo", dijo Susan Caro, secretaria administrativa.

En un mensaje de Espinoza a las familias, publicado en la página web del distrito, se explicó que la planificación de las fusiones escolares comenzará una vez aprobadas. "Este proceso incluirá la revisión de los límites escolares, nuevas rutas de transporte, consideraciones sobre la dotación de personal y la planificación del uso de las instalaciones cerradas", decía la carta.