Jurado del condado critica el programa de estacionamiento de la ciudad de San Diego

San Diego debe mejorar la transparencia en el uso de los ingresos por estacionamiento e implementar mejoras a gran escala para informar a los conductores sobre sus opciones, estas son las conclusiones de un informe publicado recientemente por el Jurado del Condado de San Diego.

El informe, publicado este mes, afirma que los conductores que buscan plazas de aparcamiento asequibles en la ciudad se enfrentan a una confusa variedad de normas, parquímetros, aplicaciones y señalización, lo que probablemente se verá agravado por las fluctuaciones en las políticas de estacionamiento, incluyendo un reciente aumento de tarifas que duplicó las tarifas de los parquímetros.

San Diego ha duplicado recientemente la tarifa, a $2.50 por hora, para muchos de sus parquímetros existentes y está considerando cobrar a los conductores por estacionar en el Parque Balboa y también en algunas comunidades costeras, todo ello en un esfuerzo por recaudar ingresos para ayudar a equilibrar un déficit presupuestario de $258 millones en el próximo año fiscal.

Para ayudar a los conductores a navegar por el cambiante panorama del estacionamiento público, el gran jurado recomendó mejoras en la señalización de estacionamiento en toda la ciudad que indiquen claramente dónde pueden estacionar y cuánto pueden pagar.

El informe señala que los estacionamientos privados deberían estar obligados a mostrar sus tarifas de forma visible para los conductores desde la calle, en lugar de solo cuando los conductores se acercan a una máquina de pago. La señalización de estacionamiento público presenta muchos de los mismos problemas, según el informe, ya que es poco probable que los conductores sepan fácilmente cuánto pagarán y qué forma de pago se aceptará.

Los eventos especiales que se celebran en Petco Park complican aún más la situación, ya que la señalización asociada a los eventos en el recinto no cumple con los requisitos municipales habituales para eventos especiales. Si bien las políticas municipales exigen que la señalización de la zona de "No Estacionar" se coloque 72 horas antes de un evento, estas normas no se cumplen sistemáticamente en los eventos de Petco Park, según el informe.

El gran jurado afirmó que muchas de sus recomendaciones también se reflejaron en un estudio de estacionamiento que la ciudad encargó a principios de este año.

El informe también exigió la disolución de todos los Distritos de Estacionamiento Comunitario (CPD) de la ciudad —que asesoran a la ciudad en materia de estacionamiento y transporte— y la designación de grupos de planificación comunitaria para que cumplan con dichas funciones. El informe alegó que los CPD fueron negligentes al informar sobre los ingresos recaudados por parquímetros y que gran parte de estos se destinaron a gastos administrativos.

El gran jurado determinó que la ciudad también faltó transparencia en la gestión de las tarifas cobradas por los espacios con parquímetro fuera de los CPD.

"La ciudad debe tomar medidas inmediatas para informar sobre los ingresos recaudados por todos los parquímetros y cómo los utiliza", según el informe.