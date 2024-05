Jurado sopesa veredicto del tiktoker Ali Abulaban acusado de doble asesinato

SAN DIEGO - El jurado que escuchó las pruebas en el juicio de alto perfil del TikToker de San Diego Ali Abulaban, acusado de matar a su esposa separada y a un amigo de ella en octubre de 2021, ha determinado un veredicto.

Abulaban, que ha estado en prisión desde el día que ambos fueron baleados, admitió durante el juicio que mató a la pareja.

El viernes, concluyeron los argumentos finales del caso y el jurado comenzó a deliberar sobre el caso, decidiendo si los asesinatos fueron asesinatos en primer o segundo grado. Las entregas continuaron el martes y, a última hora de la tarde del miércoles, anunciaron que habían llegado a un veredicto. Todas las partes interesadas se reunirán en el Tribunal Superior de San Diego, en el centro de la ciudad, y se espera que el veredicto se lea alrededor de la 1:30 p.m.

Abulaban fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado, con acusaciones de usar un arma en los asesinatos. También fue acusado de una acusación de circunstancias especiales de cometer múltiples asesinatos. Si es declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua. El jurado, sin embargo, podría encontrarlo culpable de asesinato en segundo grado y su exposición a la sentencia podría ser mucho menor.

Se reanudó el juicio en contra de Ali Abulaban, de 31 años, un popular tiktokero acusado de matar a su esposa y a un supuesto amante en su departamento.

Alegatos finales

La fiscal Taren Brast comenzó sus argumentos finales en la sala del tribunal del centro de la ciudad pidiendo al jurado que declarara a Abulaban culpable de dos cargos de asesinato en primer grado. Pasó por una línea de tiempo del día en que Abulaban mató a Ana Abulaban y a su amigo Ray Barron, describiendo cómo Ali había espiado a Ana para atraparla con otro hombre y que tenía malicia e intención de matarlos a tiros en el sofá del apartamento donde una vez vivió.

Brast dijo que Ali tuvo mucho tiempo para reconsiderar su decisión de conducir hasta el condominio de lujo en el centro de la ciudad que compartía con su esposa para dispararle y matarla a ella y al hombre con el que estaba saliendo.

El fiscal mostró las fotos gráficas que Abulaban tomó de los cuerpos, reprodujo los sonidos de las grabaciones de disparos que tenía en su teléfono e incluso mencionó las búsquedas en línea sobre cómo cortar y tirar un cuerpo a la basura, entre otras cosas. Dijo que Ali Abulaban mató a la pareja porque se sintió irrespetado, y que esto fue planeado y premeditado, no una reacción en el calor del momento que afirma Abulaban.

Era tan posesivo y controlador con Ana que si él no podía tenerla, nadie podía. Y ella no podía vivir, y cualquier hombre con el que ella estuviera tampoco podía vivir.

Fiscal Taren Brast

Brast también mencionó la historia de violencia doméstica y los mensajes de texto de Ana a Ali expresando su miedo y deseo de dejar el matrimonio, y las oportunidades que tuvo para reconsiderar sus acciones, incluyendo durante el trayecto hasta el apartamento para enfrentarse a Ana y Barron, e incluso en el trayecto en el ascensor.

"Fue deliberado, deliberado y premeditado", dijo Brast.

Jodi Green, abogada defensora de Ali Abulaban, presentó sus argumentos finales. Green le dijo a la corte que su cliente no debería ser condenado por asesinato porque tuvo una mala infancia, problemas de salud mental y estaba drogado con cocaína.

"Ali Abulaban no es un asesino", dijo Green. "Sí, mató a Ana, la mujer que amaba, la madre de su hermosa hija, Amira, y mató a Ray, un hombre con el que Ana estaba teniendo una aventura. Y no puede deshacer lo que ha hecho, pero no los asesinó. No es un asesino".

Green dijo que fue una manipulación y que Ana arrastró a Ali.

"Esta relación entre Ana y Ali en este momento es la cúspide de la emoción humana", dijo Green. "Puede que no sea tu matrimonio, puede que no sea mi matrimonio, pero es su matrimonio en su estado de desesperación".

Abogada defensora Jodi Green

El abogado defensor también señaló el hecho de que Ali Abulaban estaba volviendo a guardar su arma entre disparos, lo cual es innecesario, y que demuestra que estaba fuera de sí, así como que tenía cocaína en su sistema ocho horas después, lo que demuestra que no estaba en su sano juicio.