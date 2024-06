La Chucky Manía ha llegado: San Diego FC presenta al astro mexicano Hirving Lozano

SAN DIEGO- Los aplausos para Hirving "Chucky" Lozano, que deberán resonar en Mission Valley por los próximos cuatro años, comenzaron para la estrella del fútbol mexicano el jueves por la mañana en el Estadio Snapdragon.

El San Diego FC presentó a su primer jugador con una conferencia de prensa en lo que será la sede de la nueva franquicia de la Major League Soccer.

"Es un honor unirme al San Diego FC", dijo Lozano, al hacer su declaración de apertura en inglés. "Quiero ganar campeonatos [en] San Diego y dejar mi huella en esta liga", agregó.

En algunos momentos de la ceremonia, Lozano se mostró visiblemente emocionado, sobre todo cuando se reprodujo un mensaje del propietario del equipo, Mohamed Mansour, dirigido al público y después se refirió a su primer seleccionado.

