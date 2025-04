La ciudad de Vista demanda a un propietario por anuncios ilegales de alquiler y fiestas salvajes

Bill Froelich se alegró muchísimo al ver el camión de mudanzas salir de la entrada frente a su casa en Vista a finales de marzo.

"¡Adiós!", dijo Froelich mientras despedía a su vecino que se marchaba. "Es una alegría. Me siento mal incluso de decirlo porque ellos también son humanos. Pero la forma en que le faltaron el respeto a todo el vecindario fue simplemente... no sé cómo describir a alguien que haría eso".

Froelich dijo que los últimos 17 meses fueron una pesadilla y describió fiestas ruidosas que se prolongaban hasta bien entrada la mañana. Algunas tenían una multitud que parecía pagar por las pulseras en la puerta principal. Las fiestas incluían fiestas con DJs a todo volumen en el patio trasero, invitados orinando en los jardines adyacentes y dejando botellas rotas o algo peor en su patio delantero.

"Irse a dormir después de algo así es imposible", dijo Froelich. "La presión arterial sube. La ira sube".

NBC 7

Ahora se acabó la fiesta. La ciudad de Vista declaró la casa como alteración del orden público y presentó una demanda civil contra los propietarios, padre e hijo.

Un cartel de venta está colocado frente a la casa de Crescent Drive y la venta figura como pendiente en los sitios web de bienes raíces.

La demanda civil de la ciudad indicó que la casa figuraba como "The Fun House" en Airbnb, VRBO y otras plataformas de alquiler vacacional desde principios de 2024. El problema, según la demanda, radica en que la casa nunca obtuvo la licencia municipal y el propietario nunca pagó los Impuestos por Ocupación Transitoria asociados a dichos alquileres.

NBC 7

La demanda exige $17,875 por multas administrativas, la recuperación de todos los impuestos no pagados y $1,500 por cada día que infringió la ordenanza municipal de licencias.

NBC 7 Investigates estuvo en la casa en marzo cuando Daniel Soraci, hijo del propietario, estaba sacando muebles. En ese momento, nos dijo que estaba demasiado ocupado para hablar con nosotros. Cuando concertamos una entrevista en un parque de San Diego unos días después, nos dejó plantados. Apareció en una reunión del Ayuntamiento de Vista a principios de marzo y afirmó desconocer las leyes locales de licencias, que entraron en vigor el 1 de julio de 2024.

“Cuando abrí mi Airbnb, era completamente nuevo en el proceso”, dijo Soraci. “Reconozco plenamente que al principio tuve huéspedes que aprovecharon el espacio del patio trasero y organizaron fiestas que se salieron de control. Entiendo lo frustrante que debe ser esto para mis vecinos y les pido disculpas sinceras por esos disturbios iniciales”.

La demanda de Vista afirma que esos disturbios resultaron en que los agentes del Condado de San Diego fueran llamados a la casa casi 20 veces desde principios de 2024.

NBC 7

“Es un desperdicio de recursos públicos enviar continuamente a nuestros agentes a esta casa”, dijo el concejal Dan O’Donnell. “Podrían estar haciendo muchas otras cosas importantes, y esta no es una de ellas”.

Según la demanda, la ciudad intentó repetidamente que los propietarios cumplieran con la ley. Incluso afirmaron que padre e hijo contactaron con la ciudad en septiembre pasado para obtener una licencia de alquiler a corto plazo, pero nunca completaron el proceso.

Pero ahora, incluso si quisieran una licencia, el alcalde de Vista, John Franklin, les dijo que no se la otorgaría.

"Nos han puesto a prueba", dijo Franklin. "Son hipócritas y deshonestos al insinuar que no sabían. Que sí sabían. Que sabían que estaban causando este problema. Ignoraron a los vecinos. No tuvieron respeto por los demás seres humanos en la sociedad. Trataron a otras personas con desprecio por sus propiedades y sus preocupaciones para obtener ganancias. Usaron la codicia para maltratar a otras personas. Eso es una de las cosas más repugnantes que he visto en mucho tiempo"

NBC 7

El alcalde sugirió entonces que Soraci vendiera la casa, advirtiéndole que cualquier otra infracción resultaría en que la ciudad tomara medidas más allá de simplemente declarar la propiedad como una molestia pública.

La advertencia del consejo del 11 de marzo pareció haber sido ignorada, según la demanda. Esta afirmaba que los Soraci habían alquilado la casa en numerosas ocasiones después de la reunión del consejo. El 20 de marzo, la ciudad de Vista presentó la demanda.

"Me parece fantástico", dijo Froelich. "Creo que el alcalde y el consejo dieron un paso al frente de manera enorme".

Logrando que otras propiedades de Vista cumplan con la normativa

La casa en Crescent Drive no es la única propiedad de alquiler a corto plazo sin licencia en la ciudad de Vista. Un portavoz nos informó que la ciudad envió 95 cartas a propietarios de propiedades de alquiler a corto plazo en marzo que aún no se habían registrado para obtener licencias. Indica que 18 de ellos la solicitaron de inmediato y otros 35 solicitaron más información.

NBC 7 Investigates también encontró 44 propiedades aparentemente sin licencia dentro de los límites de la ciudad de Vista, disponibles para alquilar en Airbnb.

Antes de enviar las cartas, la ciudad de Vista solo se había comunicado con los propietarios individualmente tras recibir quejas.

El portavoz de Vista nos informó que la ciudad estaba tomando otras medidas para garantizar que la gente conozca el requisito de licencia:

Estas incluyen proporcionar información a través de comunicaciones municipales, programas de divulgación, contratar a un proveedor de plataformas de identificación de alquileres a corto plazo y coordinarse con otras plataformas como Airbnb para garantizar el cumplimiento.

Para hacer cumplir el requisito de licencia STR, Vista está utilizando una combinación de monitoreo proactivo, que incluye inspecciones y la atención de quejas, y trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Cumplimiento del Código para garantizar que las infracciones se resuelvan con prontitud. La ciudad también se ha centrado en educar a propietarios e inquilinos sobre los nuevos requisitos y las posibles consecuencias del incumplimiento.

NBC 7 Investigates contactó a Airbnb para ver qué medidas toma para garantizar que las propiedades publicadas en su sitio web cumplan con las leyes locales de licencias. Airbnb anima a los anfitriones a comprobar si su ciudad exige una licencia, pero no avisa ni impide que anfitriones anuncien habitaciones sin ella.

Dispone de una página en su sitio web con información sobre cómo ser un anfitrión responsable, con enlaces a algunas localidades y sus normas. Vista, California, no figura en la lista.

Airbnb emitió la siguiente declaración:

“Airbnb prohíbe las fiestas disruptivas y las llamadas "casas de fiesta". Aunque no hemos recibido informes de fiestas durante estancias en Airbnb en esta propiedad durante el último año, suspendimos el anuncio de nuestra plataforma el mes pasado. Disponemos de una Línea de Atención al Vecindario 24/7 para que los vecinos puedan informarnos directamente sobre cualquier problema que consideren relacionado con Airbnb, y nos tomamos muy en serio las denuncias que recibimos”.

VBRO no respondió a nuestra solicitud de comentarios.