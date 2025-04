La Escuela Preparatoria Grossmont Union sigue adelante con su plan de docenas de despidos

El jueves por la noche, padres y personal escolar abarrotaron la reunión de la junta escolar del Distrito Escolar Grossmont, donde se discutió la cancelación de docenas de posibles despidos.

Había mucha tensión y muchos padres y personal expresaron su frustración durante la reunión. Varios oradores solicitaron a la junta directiva que anulara los más de 60 avisos de despido que envió el mes pasado.

Después de varios puntos de la agenda, algunas interrupciones y comentarios del público, la junta finalmente discutió la posibilidad de cancelar los despidos, pero el tema solo recibió el apoyo del miembro de la junta, Chris Fite, lo que provocó fuertes reacciones de la multitud.

Antes de la reunión, cientos de personas se congregaron frente al Centro de Eventos de la Escuela Secundaria Grossmont para expresar sus preocupaciones.

En febrero, el superintendente del distrito hizo recomendaciones a la junta directiva para abordar sus desafíos a largo plazo. Esas recomendaciones también incluyeron la posible eliminación de 49 puestos certificados y 12 clasificados.

Jason Balestreri es profesor bibliotecario en la Escuela Secundaria Mt. Miguel. Fue uno de los muchos que recibieron una notificación de despido el mes pasado. El jueves, se presentó a la reunión con la esperanza de salvar su puesto.

“Estoy realmente preocupado por la tendencia de nuestro distrito”, dijo Balestreri. “Estos recortes no tienen por qué ocurrir. Hay otro personal de apoyo, no solo yo, que está siendo recortado. Su justificación simplemente no se sostiene. No es un problema de dinero. Se señala que el dinero realmente no es tan malo. No es un problema de matrícula cuando dicen eso”.

Collin McGlashen, portavoz del distrito, dijo que si bien comprenden completamente la emoción y la apasionada defensa, la junta aún tiene que tomar decisiones difíciles.

“Entiendo completamente la respuesta que hemos recibido de la comunidad, tanto de los empleados como de otras personas con inquietudes; estamos hablando de los empleos de las personas”, dijo McGlashen. La junta directiva tiene la responsabilidad de asignar cuidadosamente los recursos para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y de hacerlo con los recursos disponibles.

Las decisiones finales se tomarán el 8 de mayo, cuando la junta decidirá si adopta las recomendaciones del superintendente.