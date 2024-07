La fiscalía afirma que la policía de San Diego falló a la víctima de asesinato de Rancho Peñasquitos

SAN DIEGO - Durante las declaraciones de apertura en la mañana del lunes, la fiscalía y la defensa coincidieron en algunos puntos importantes del caso. Ambos dicen que Parrish Chambers había bebido el 14 de junio de 2022, cuando trepó por el balcón del condominio de Connie Dadkhah, entró a través de una puerta corredera de cristal y la atacó violentamente.

Sin embargo, sus declaraciones difieren sobre lo que sucedió a partir de ese momento. La fiscalía afirma que el ataque de Chambers fue fatal, provocándole una hemorragia cerebral.

"La golpeó, la golpeó y la golpeó hasta matarla", declaró al jurado el ayudante del Fiscal del Distrito, Mark Doyle. "No fue una muerte rápida ni suave".

El abogado de oficio Abe Genser pronuncia su alegato inicial. Cortesía NBC 7

El abogado defensor Abe Genser declaró que ella sobrevivió al ataque. Después, dijo que Chambers se reconcilió con Dadkhah y que ambos fumaron metanfetamina y mantuvieron relaciones sexuales. Según Genser, el principal factor de su muerte fue el consumo de drogas, que continuó hasta altas horas de la madrugada. Además, sostiene que Chambers estaba tan borracho que ni siquiera recuerda el ataque y que no tenía intención de matarla.

"Al final de este juicio, después de haber visto todas las pruebas y escuchado a todos los especialistas, van a tener la tarea de responder a la pregunta: ¿Por qué?" Dijo Genser. "Y no va a ser porque el Sr. Chambers deseaba la muerte de alguien a quien amaba. La respuesta va a ser porque estaba increíblemente intoxicado. No sabía lo que hacía e hizo algo de lo que se va a arrepentir el resto de su vida".

El fiscal adjunto Mark Doyle expone su caso durante el alegato inicial. Cortesía NBC 7

Esta noticia creó titulares no sólo por la brutalidad con la que, según los fiscales, murió Dadkhah, sino también por el escrutinio que despertó la respuesta de emergencia del Departamento de Policía de San Diego. La acusación se refirió directamente a este asunto durante el alegato inicial.

"Me gustaría poder decirles que el Departamento de Policía de San Diego hizo una buena investigación en este caso», dijo Doyle. «Pero no fue así. De hecho, muchos de los testigos que normalmente serían testigos aliados míos, serán evasivos y poco cooperativos. Lo estropearon, y lo saben. Le fallaron a Connie Dadkhah el 14 de junio de 2022".

Antecedentes del asesinato

Una foto sin fecha exterior del condominio de Connie Dadkhah en Rancho Peñasquitos. Cotresía NBC 7.

Según la fiscalía, la mañana del 15 de junio de 2022, Chambers salió del piso de Dadkhah manchado de sangre. Afirman que hizo señas a un vecino para que llamara al 911 e informara que ella estaba muerta en el interior. Fue detenido poco después y acusado de su asesinato. Él se declaró inocente.

Los registros de la policía muestran que alrededor de las 7 p.m. de la noche anterior, los vecinos de Dadkhah hablaron al 911. Suplicaron a la policía que llegara rápidamente, informando que un hombre beligerante estaba intentando entrar en el piso de una mujer.



En un principio, no se priorizó la llamada. Aproximadamente una hora después, los denunciantes tuvieron nuevos datos que comunicar a los agentes: el hombre había escalado un muro hasta el balcón del segundo piso y se había introducido en el interior a través de una puerta corrediza de cristal. Aunque la policía dio mayor prioridad a la llamada, los agentes tardaron otros 45 minutos en llegar al complejo.

Los registros de los servicios policiales, junto con los archivos judiciales de los fiscales, revelan que los agentes intentaron ponerse en contacto con Dadkhah llamando a su teléfono, golpeando a su puerta y usando un altavoz. Sin embargo, los agentes abandonaron el lugar 15 minutos más tarde, tras no poder contactar con nadie en el interior. No hay constancia de que Dadkhah llamase a la policía esa noche.

La cámara de vigilancia de un vecino grabó un vídeo de la policía respondiendo a las llamadas al 911 de un allanamiento en el apartamento de Connie Dadkhah en Rancho Peñasquitos. Cotresía NBC 7.

En la defensa de su decisión de no entrar por la fuerza la noche anterior, la policía dijo a NBC 7 investiga, que había razones para creer que Chambers vivía allí. Esto se basó en un registro del despacho al que accedieron los agentes que acudieron al lugar. La policía también dijo a NBC 7, que la decisión para forzar la entrada en el domicilio de cualquier persona no debe tomarse a la ligera y es uno de los niveles más altos de seguridad jurídica bajo los que operan.

Sin embargo, Chambers no vivía allí, aunque la investigación de NBC 7 ha revelado que existía una historia entre los dos. Los expedientes judiciales muestran que incluía un incidente en 2020, cuando Chambers fue condenado por vandalismo. Un juez ordenó a Chambers que se mantuviera alejado de Dadkhah. Esa orden seguía en vigor cuando Dadkhah murió.

La fiscalía comienza a llamar a testigos

Tras las declaraciones iniciales, la fiscalía citó a ocho testigos antes de que se acabara el tiempo de la audiencia. Entre ellos había vecinos del complejo. Cuatro vecinos contaron al tribunal los incidentes que habían presenciado entre Chambers y Dadkhah. Describieron algunos como peleas a gritos entre la pareja, y otros mucho más violentos.

"Él fue a por su cuello y ella intentaba escapar. Era mucho más pequeña", declaró un vecino. "Ella intentaba alejarse de él… Él era ruidoso. Estaba sin control, comparado con otras ocasiones".

Un antiguo vecino llamado Adrian Van Der Walt, habitaba en el complejo la mañana en que se descubrió el cadáver de Dadkhah. Declaró haber ayudado a Chambers a llamar al 911 el 15 de junio para informar de que Dadkhah no respiraba. Dijo al tribunal que Chambers estaba manchado de sangre y se veía falto de sensibilidad.

Sara Shirazi vivía justo debajo del apartamento de Dadkhah y declaró sobre todas las llamadas que hizo a la policía el 14 de junio.

"Tenía miedo de que rompiera las ventanas e hiriese a la mujer de arriba, dijo Shirazi.

Los fiscales reprodujeron más de una docena de vídeos de la cámara de seguridad personal de Shirazi, que mostraban el comportamiento de Chambers el 14 de junio. En los vídeos se le ve caminando hacia el piso de Dadkhah con una botella de vodka medio llena en la mano. En ocasiones, se le ve gritando y gesticulando salvajemente. El ángulo de la cámara no captó a Chambers trepando por el balcón y entrando a la fuerza en la vivienda.

La cámara también captó un incidente en abril de 2022, en el que se ve a Chambers agrediendo a Dadkhah fuera de su apartamento. Un par de horas después, el vídeo mostraba a la policía interrogando a Dadkhah y tomando fotos de su cuello y brazos.

La cámara de seguridad de un vecino captó las secuelas de un incidente ocurrido en abril de 2022 en el que Chambers fue acusado de agredir a Connie Dadkhah. Cotresía NBC 7

Los fiscales interrogaron también a Eva Santillán, paramédica del Cuerpo de Rescate de San Diego, acerca de lo que vio cuando llegó al lugar del crimen la mañana del 15 de junio. Santillán declaró que era obvio que Dadkhah había muerto recientemente y reveló las medidas que se tomaron para preservar la evidencia de la escena del crimen para la policía.

El ex agente de policía de San Diego Ralson Compton, también fue uno de los primeros en llegar al complejo de apartamentos. Él y el jurado vieron una serie de fotos de la escena del crimen. Entre ellas, fotos del cuerpo de Dadkhah, tendido en el sofá del salón cubierto con una sábana azul. Su rostro y su cuerpo estaban pálidos y presentaba lesiones en la cara y el cuello.

Las fotos de la escena del crimen también mostraban que la casa estaba completamente desordenada, llena de pertenencias, ropa sucia y basura. En la sala de estar también había cristales rotos producidos por la rotura de la puerta corrediza.

También había numerosas fotos de salpicaduras de sangre por toda la casa. Incluso en la sala de estar y en el baño. Durante las declaraciones de inicio, el abogado de oficio Genser, dijo al tribunal que toda la sangre que se analizó dio positiva para Chambers, no para Dadkhah. No obstante, esas evidencias aún no se presentan ante el tribunal durante el testimonio.

La última testigo del día fue Denise Martínez, del Departamento de Policía de San Diego. En el momento de la muerte de Dadkhah, ella estaba trabajando como especialista en la escena del crimen. Su trabajo la mañana del 15 de junio era catalogar las pruebas del cuerpo de Chambers. Tomó fotografías de todos sus tatuajes y de numerosas lesiones. Entre ellas, algunos cortes profundos en manos, brazos, cuello y pecho. Luego tomó muestras de ADN de su boca y recogió muestras de cabello y restos de uñas.

Posteriormente, Martínez regresó al piso y tomó docenas de fotos de todas las habitaciones de la casa. Los fiscales repasaron las fotos una a una, lo que ayudó a los miembros del jurado a hacerse una idea general de la vivienda y de la escena del crimen. Martínez volverá al estrado el martes para continuar con su testimonio.

Otras acusaciones en el caso

Además del cargo de asesinato, los fiscales también acusaron a Chambers de otros tres delitos en los que, según ellos, Dadkhah fue su víctima. Esto incluye dos cargos de agresión y uno de privación ilegal de libertad. Chambers también se ha declarado inocente de esos cargos.

No está clara la verdadera historia de su relación, pero los amigos de Dadkhah dicen que conoció a Chambers a través de su trabajo como voluntaria en un centro de salud mental. Dicen que quedó fascinado con ella, localizó su dirección y la visitó constantemente a pesar de las repetidas peticiones de que la dejase en paz.

NBC 7 Parrish Chambers, Jr. (izquierda), sentado junto a miembros de su equipo de defensa legal, incluido su abogado de oficio. Cortesía NBC 7

Los archivos del tribunal indican que el abogado de oficio de Chambers tiene la intención de presentar una narrativa diferente en el transcurso del juicio. Una que afirma que los dos tenían una turbulenta relación sexual que incluía el consumo de drogas.

¿Cómo ver el juicio?

NBC 7 estará en el tribunal cada día y le ofrecerá una cobertura completa de todos los grandes momentos. Eso incluye la reproducción del juicio del día anterior a partir de las 11:30 a.m. El juez del caso dictaminó que las transmisiones en vivo desde la sala del tribunal no están permitidas.