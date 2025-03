La policía investiga mas de una docena de vehículos con ventanas rotas en Chula Vista

SAN DIEGO - La policía está investigando una serie de robos de coches en Chula Vista.

Catorce vehículos a lo largo de la cuadra 700 de East Palomar Street cerca de Davies Drive fueron encontrados con las ventanas destrozadas y las cosas en su interior registradas o robadas, según el Departamento de Policía de Chula Vista. La policía dice que un vecino notó por primera vez los robos alrededor de las 4 a.m. del martes.

