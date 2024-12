Lanzan un bomba molotov contra una casa de Southcrest, afirman los vecinos

SAN DIEGO - Dos familias del barrio de Southcrest, en San Diego, dicen haber sido atacadas por alguien que lanzaba bombas incendiarias caseras.

Ocurrió poco antes de las 2 de la madrugada del lunes cerca de la esquina de las calles Una y Birch.

Horas después de que su casa fuera supuestamente atacada con una bomba molotov, un niño pequeño disfrutaba dando unos breves saltos en la cama elástica a pocos metros de donde cayó el improvisado artefacto incendiario.

"Estoy en estado de shock ahora mismo", dijo el padre Devany Andrade.

Andrade se despertó sobresaltada el lunes por la mañana cuando oyó lo que parecía una explosión y vio fuego ardiendo en el patio lateral.



"Vi fuego y me asusté. Desperté a mi marido y le dije que apagara el fuego", dijo Andrade.



La pareja tiene dos hijos y una compañera de piso, madre soltera de una hija. Todos los niños tienen menos de 7 años. En el patio lateral cayó lo que parecía ser una lata de refresco llena de un líquido inflamable.

"Era una lata de Monster con gasolina y una especie de trozo de tela", dijo Andrade.



La compañera de piso, que no quiso ser identificada, dice que el artefacto fue lanzado desde la calle y que, de no haber sido por el toldo que lo derribó, podría haber atravesado directamente una ventana y haber entrado en su dormitorio.



El toldo ardió. Hubo otro incendio en el callejón cercano, que es donde Andrade cree que se encendió el cóctel molotov. La policía consiguió apagar los fuegos sólo con un extintor.

Aunque la policía aún no ha identificado al sospechoso, la compañera de piso de Andrade transmitió un mensaje de texto amenazador de un ex novio que recibió mientras NBC 7 estaba allí. Dice que la ha estado acosando desde su ruptura en agosto.



"No te cansas de ser tan (improperio)", dijo la compañera de piso, traduciendo el mensaje. "Igual que a ti no te importa un (improperio). Hasta luego".



Con tres niños pequeños y ningún sitio adonde ir, los padres se sienten atrapados y vulnerables ante otro posible ataque.

"No lo sé. No sé qué hacer. No sé si tengo que salir de aquí. Ha dicho que va a volver", dijo Andrade.



NBC 7 se puso en contacto con los agentes encargados de la investigación sobre el incidente, pero no obtuvo respuesta antes de la publicación de este artículo.