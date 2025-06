Legisladores de San Diego exigen respuestas sobre la redada del ICE en Buona Forchetta

SAM DIEGO - Un grupo de legisladores locales envió este viernes una carta a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, exigiendo respuestas sobre la redada armada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU en un restaurante de South Park hace una semana.

Los representantes. Scott Peters, Juan Vargas, Sara Jacobs, todos D-San Diego, y el representante Mike Levin, D-Dana Point, escribir la carta con el senador Adam Schiff, D-California, también expresó su preocupación acerca de ICE centrándose en los inmigrantes que aparecen para las audiencias judiciales programadas.

"En 2024, el ahora "zar de la frontera"del presidente Trump, Tom Homan, dijo que la aplicación de la ley de inmigración se centraría en los inmigrantes que son «amenazas a la seguridad pública y las amenazas a la seguridad nacional en primer lugar", escribieron los legisladores. "De acuerdo con los hechos descritos en la orden del gobierno, los trabajadores de Buona Forchetta no parecen cumplir con este estándar.

"Por el contrario, muchos inmigrantes, como los que son objeto de la operación, realizan trabajos difíciles y cubren las carencias de mano de obra en sectores como la agricultura y la construcción. Los inmigrantes son fundamentales para la economía local y nacional, y los del área metropolitana de San Diego contribuyen anualmente con $11.3 mil millones en impuestos".

Según una orden de arresto presentada por el agente especial Michael Hensley, de Investigaciones de Seguridad Nacional, y publicada el lunes en un tribunal federal de San Diego, hace cinco años se denunció que los restaurantes Buona Forchetta y Enoteca Buona Forchetta de South Park empleaban a más de 10 trabajadores indocumentados. La denuncia se actualizó en enero, alegando que 19 de los 40 empleados de la empresa eran indocumentados o tenían visados falsos y que el propietario Matteo Cattaneo había explotado a esos trabajadores en turnos de más de 12 horas sin descansos.

En la redada del viernes, al menos 20 agentes encapuchados y con uniforme militar detuvieron a un grupo de trabajadores, se enfrentaron a otros, los esposaron y, en un momento dado, detonaron granadas de estruendo en las inmediaciones.

"El papel de las fuerzas del orden es mantener a salvo a nuestra comunidad", escriben los legisladores. "El incidente de Buona Forchetta de la semana pasada no nos hizo más seguros. Los relatos de los testigos y las grabaciones de vídeo muestran la presencia de más de 20 agentes del ICE y de [Investigaciones de Seguridad Nacional] en el lugar, muchos de ellos armados con armas de asalto y equipados con equipo táctico militar.

"A continuación, se vio a los agentes entrar agresivamente en el restaurante para esposar a todos los empleados, incluidos los que no eran objetivo de las fuerzas del orden. Los agentes también utilizaron tres dispositivos de ruido, que producen fuertes explosiones y humo, para dispersar a los civiles que se encontraban en el lugar. El uso de estas tácticas por parte de la Administración también sugiere que la intención de la redada no era hacer cumplir la ley de manera responsable, sino más bien intimidar. Esto es inaceptable. El uso de tales tácticas para ejecutar órdenes judiciales por delitos no violentos no sólo daña la confianza pública en HLS y ICE, sino que también plantea preguntas legítimas sobre la administración del Departamento de Seguridad Nacional de los dólares de los contribuyentes".

Entre los detenidos había tres ciudadanos mexicanos y otro colombiano, informó el diputado Vargas.

Buona Forchetta ha reabierto después de cerrar durante varios días tras la redada.

"Nos sentimos increíblemente agradecidos de abrir nuestras puertas de nuevo y volver a lo que más nos gusta: unir a nuestra resistente comunidad a través de la comida", decía un post de Instagram del restaurante el miércoles. "A medida que nuestro equipo encuentra su equilibrio de nuevo, realmente apreciamos su gracia y apoyo continuos. Gracias por estar con nosotros".

Una campaña de GoFundMe para los empleados detenidos iniciada el domingo ya había recaudado más de $126,000.

Muchos de los políticos que firmaron la carta a Noem denunciaron la redada federal que, según los funcionarios, dejó a la comunidad conmocionada y traumatizada a principios de esta semana.

Vargas dijo que la conferencia de prensa del lunes se estaba celebrando fuera de los tribunales federales de San Diego específicamente porque un juez federal local - U.S. Magistrate Judge Karen Crawford - firmó la orden que, según él, autorizaba a los agentes a detener a todos los que trabajan dentro de los restaurantes, fueran o no indocumentados.

Vargas dijo que parte de las demandas de los legisladores eran reunirse con el juez jefe del Distrito Sur de California para preguntar cómo y por qué se estaban aprobando órdenes judiciales de este tipo.

Peters describió el incidente como «nuestro gobierno aterrorizando a nuestras propias comunidades» y dijo que la operación se llevó a cabo como si sus objetivos fueran miembros de pandillas o traficantes de drogas.

"Se nos dijo que toda esta maniobra sobre inmigración y deportación tenía que ver con delincuentes violentos" dijo Peters. "Pues bien, sabemos que eso no es cierto".

Vargas dijo que los agentes del ICE estaban "armados hasta los dientes como si estuvieran entrando en una zona de guerra", "aterrorizaron a los clientes y trabajadores", y acusó a la intención de la operación "era intimidar y llevar el terror y el miedo a los corazones de todos, especialmente a los inmigrantes".

Levin citó informes según los cuales el jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, está pidiendo que los agentes de inmigración detengan a 3.000 personas al día.

"Establecer una cuota arbitraria es lo que creó un desastre como el que vimos el viernes y continuará a menos que todos nos pronunciemos en contra", dijo.

El ICE no ha hecho comentarios más allá de confirmar que las operaciones se produjeron en los restaurantes. Yasmeen Pitts O'Keefe, portavoz del ICE, dijo a City News Service: "Como se trata de una investigación en curso, no tenemos más información disponible en este momento".

En la reunión del lunes del Ayuntamiento de San Diego, el concejal Sean Elo-Rivera se mantuvo en sus declaraciones del fin de semana, que suscitaron una dura reprimenda de la Casa Blanca. Describiendo el incidente del viernes como "terrorista" y "fascista", Elo-Rivera instó a los sandieguinos a levantarse y oponerse a las redadas del ICE en la comunidad.

Tras la declaración inicial de Elo-Rivera -que incluía una imagen de los agentes enmascarados y armados con la palabra "terroristas" garabateada sobre ellos-, el jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo: "Vivimos en la era del terrorismo doméstico de izquierdas. Están fomentando abiertamente la violencia contra las fuerzas del orden para ayudar e instigar la invasión de América".

El supervisor del condado de San Diego, Jim Desmond, apoyó la acción y calificó de "ridículos" los comentarios de Elo-Rivera.

"Los políticos de San Diego están ahí fuera defendiendo a los criminales inmigrantes ilegales por encima de la seguridad de las familias estadounidenses, e incluso llamando terroristas a los agentes del ICE", escribió Desmond en X. »Es una de las cosas más ridículas que he visto nunca.

"La gran mayoría de los estadounidenses cree que estos delincuentes deben ser deportados. Es de sentido común. Se trata de proteger a nuestras comunidades y mantener seguro a nuestro país".

Los funcionarios de la administración han llevado a cabo una represión intensificada de la inmigración ilegal desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero, y los datos muestran que los cruces fronterizos ilegales han alcanzado niveles históricamente bajos.