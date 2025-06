Un popular restaurante italiano en South Park está recibiendo gran apoyo de la comunidad después de que agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos detuvieran a varios de sus empleados el viernes por la noche en una redada inesperada.

Video obtenido por Telemundo 20 muestra como los habitantes de San Diego respondieron de inmediato al operativo de ICE en Buona Forchetta y Enoteca Buona Forchetta, en la calle Beech, el viernes. Miembros de la comunidad rodearon los camiones de ICE y se enfrentaron a agentes con uniforme militar y armas de fuego.

“Vergüenza, vergüenza, vergüenza”, gritaron algunas personas a los agentes, según muestra el video.

Lideres locales, incluyendo a toda la delegación demócrata del Congreso de San Diego, se manifestaron el lunes en contra de la redada. Algunos discreparon con el juez federal que aprobó la orden de detención de los empleados del popular restaurante. Otros criticaron la hora en que los agentes decidieron hacer el operativo, justo antes de la hora pico de la cena del viernes, ya que, según ellos, creo un ambiente inseguro para la comunidad.

El alcalde Todd Gloria dijo que hablo con el agente especial a cargo de la operación, quien “escucho sus preocupaciones”.

“Reconocí que tienen un trabajo que hacer, hay un jefe en Washington que lo pide, pero la ejecución fue innecesariamente imprudente”, dijo Gloria. “Hacer esto un viernes por la noche durante la cena en un restaurante muy popular en una comunidad residencial realmente creo las circunstancias que se vieron allí.”

Nuestro equipo de Telemundo 20 estuvo ahí cuando manifestantes rodearon los vehículos de la patrulla de ICE y se enfrentaron a los agentes armados, poco después de las 4 p.m. del viernes.

Un hombre quien pidió ser identificado como John Brown estuvo en el medio de todo.

“Toda la comunidad estaba indignada y enfurecida. No quieren a gente con equipo táctico militar, haciéndose los soldados y jugando como si estuvieran en Afganistán, y vengan aquí a molestar a la gente en una agradable tarde de viernes, cuando la gente solo quiere salir a comer en estos restaurantes y, ya sabes, simplemente pasar un buen rato”, dijo Brown.

Buona Forchetta no abrió sus puertas para la cena debido a la redada. Tras una breve reapertura durante el fin de semana, el restaurante anuncio en redes sociales que cerraría sus locales de South Park, así como todos los demás del condado, el lunes y el martes.

“Ojalá pudiéramos encontrar palabras más fuertes, pero la verdad es que estamos desconsolados”, decía parte del comunicado. “Buona Forchetta siempre ha sido nuestra esencia, una familia. Hemos construido nuestros espacios sobre la confianza, la dignidad y el cuidado mutuo. Nos mantenemos unidos, ahora y siempre. Aún estamos procesando el profundo dolor y la confusión que esta situación ha causado”, decía parte del comunicado.

El comunicado agrega que el restaurante esta trabajado estrechamente con sus abogados para localizar y apoyar a sus empleados detenidos y sus familias.

Un gerente del restaurante informo que al menos dos trabajadores fueron detenidos. Telemundo 20 aún no ha confirmado cuantos trabajadores fueron detenidos ni cuál era su situación, pero algunos lideres locales informaron que cuatro empleados fueron arrestados.

El representante Juan Vargas de San Diego dijo que fue un error que un juez federal firmara la orden que permitió a los agentes de Seguridad Nacional ingresar al negocio y esposar a todos los empleados Buona Forchetta.

“Fue para intimidar, para eso fue”, dijo Vargas. “Esto fue para intimidar y sembrar el terror y el miedo en todos, especialmente entre los inmigrantes. Les dijo algo: aquí no tenemos miedo, no nos intimidan, estamos luchando y decimos qué esto no va a suceder en nuestra comunidad”.

El sábado, la esposa de uno de los empleados detenidos declaro a Telemundo 20 que su esposo la llamo para informarle de lo que estaba sucediendo. Pidió mantener su identidad en secreto por razones de seguridad.

“Me quede en shock, lo primero que me vino a la mente fue nuestro hijo porque mi esposo es el proveedor de nuestra familia”, dijo.

Durante el fin de semana, algunas personas de la comunidad pasaron a cenar y mostrar su apoyo.

“Es un poco sombrío, para ser sincero”, dijo Brandon Rigg, quien vive a unos tres kilómetros y frecuenta el restaurante. “La generosidad del personal aquí no tiene límites...de verdad”, dijo Rigg.

“Estoy seguro de que estan sufriendo ahora mismo. He hablado con el personal y tratan de no hablar de ello, pero si yo estuviera trabajando allí, me sorprendería muchísimo y solo podria imaginarme por lo que estan pasando”, dijo Daniel Stephenson.

El apoyo no solo mostro en acciones, sino en gestos, como flores en la entrada y carteles y notas que decían “Te amamos” y “Lo siento”.

“Parte de la experiencia en Buona Forchetta reside en las personalidades, en el carácter dinámico que trabaja aquí. Cuando vienes, incluso si no has estado por un tiempo, te sientes como parte de la familia”, dijo Stephenson.

Dijeron que esta situacion ha unido a la comunidad para enfrentarse al miedo.

El alcalde Todd Gloria compartió la siguiente declaración con Telemundo 20: