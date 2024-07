Líderes de San Diego aprueban cambios en la zonificación de vecindarios como parte de Blueprint SD

SAN DIEGO - Por primera vez en 15 años, el Consejo Municipal de San Diego aprobó una modificación referente al plan general. El objetivo es hacer frente al cambio climático, reducir la pobreza y la segregación racial. Lo han llamado Blueprint SD.

Se espera que este plan abarque los próximos 30 años.

Blueprint SD implicará algunos cambios en la zonificación para crear más viviendas y algunas modernizaciones en el transporte para reducir la contaminación.

"Para preservar el estilo de vida que amamos, necesitamos un plan actualizado que guíe nuestro crecimiento continuo, un plan que aborde nuestra crisis de vivienda y reduzca la contaminación dañina que entra en nuestro medio ambiente", explicó la ciudad en un vídeo de YouTube.

El ayuntamiento ha elaborado un vídeo para explicar de forma sencilla la compleja propuesta de modificación del plan general. El objetivo es allanar el camino para la construcción de más viviendas multifamiliares en comunidades tradicionalmente reservadas a viviendas familiares.

"La zonificación, así como otros muchos factores sociales, han contribuido a la concentración de la pobreza y a resultados desiguales, y es importante que los profesionales de la planificación estudiemos cómo podemos invertir esas tendencias", afirma Heidi Vonblum, Directora de Planificación Urbana.

Es más fácil decirlo que hacerlo, pero el marco de Blueprint SD permitirá cambios en la zonificación, algo que podría provocar la oposición de la gente que no quiere ver viviendas multifamiliares en sus barrios.

"Estoy realmente alarmado por la pérdida de vivienda para las personas mayores, en particular las personas mayores homosexuales, que están siendo expulsadas a otras comunidades porque no pueden vivir en Hillcrest. Además, hay miles de empleados de Hillcrest que no pueden permitirse vivir allí", declaró a NBC 7 Steven Russell, quien asistió a la reunión.

Las reacciones son variadas. Algunas personas quieren Blueprint SD para seguir adelante, otros no, y algunos quieren ver cambios, por ejemplo, más árboles.

"No creo que haya ninguna manera posible de que podamos conseguir que no hagan el plan, que no lo aprueben, pero creo que hay una manera en que podemos mejorarlo. Plantar más árboles, crear más espacios verdes y mejorar el plan en general", dijo Annaliese Guthmann.

Colocar viviendas cerca de los puntos de tránsito es otra parte fundamental del plan.

"Una parte clave de esta estrategia es asegurar que nuestra visión para el futuro del crecimiento de esta ciudad es la concentración de nuevos proyectos de desarrollo en las zonas en las que es la forma más eficiente de producir, de modo que esto significa la planificación de nuevas viviendas y puestos de trabajo en las zonas situadas cerca de tránsito y en las zonas que pueden ser fácilmente atendidos por el tránsito futuro", dijo Vonblum.

Blueprint SD fue aprobado por el Ayuntamiento por unanimidad. Pero no espere ver cambios de la noche a la mañana, ya que se espera que este plan sirva de guía a San Diego en los próximos 30 años.