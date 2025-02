Little Italy Food Hall cierra sus puertas en el centro de San Diego

El Little Italy Food Hall cerrará sus puertas por última vez el domingo 16 de febrero. Un empleado que trabaja en uno de los múltiples restaurantes dentro del Food Hall confirmó la noticia a NBC 7.

El Food Hall se encuentra en el corazón de Little Italy, en la Piazza della Famiglia.

Una de las comensales que estaba tomando algo de comida después de asistir al Mercado de Agricultores el sábado por la mañana dijo que esta era la primera vez que lo visitaba.

"Mi amiga Mary y yo, vinimos por el día para disfrutar del mercado de agricultores, nunca había estado en el mercado de agricultores en San Diego", dijo Cori Atefi. "Mary sugirió que comiéramos esta pizza porque este lugar está cerrando, ¿por qué no?" ella dijo.

Atefi y su amiga compartían una pizza de Ambrogio15, uno de los varios restaurantes dentro del salón de comidas. Otros restaurantes incluyen el Mein St. Asian Kitchen, Samburgers y el Little Italy Food Hall Bar.

No está claro por qué el lugar está cerrando sus puertas. NBC 7 se comunicó con Little Italy Food Hall para obtener comentarios y no recibió respuesta a tiempo para la publicación.