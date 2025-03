Llegan lluvias ligeras, vientos fuertes y temperaturas más frescas en San Diego

Se pronostican vientos fuertes y una ligera probabilidad de lluvias para el lunes en las zonas montañosas y desérticas del condado de San Diego, con ráfagas superiores a 55 millas por hora en algunos pasos de montaña y laderas desérticas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las alertas de viento estarán vigentes desde las 11:00 a. m. del lunes hasta las 11:00 a. m. del martes para las zonas montañosas y desérticas, incluyendo Idyllwild-Pine Cove y Julian, con ráfagas de hasta 60 millas por hora.

While tomorrow's disturbance could bring a few showers, strong winds pick up for your St. Patrick's Day afternoon with the strongest winds focused in the mountains & deserts.



