Lluvia ligera en San Diego antes de la llegada de una segunda tormenta más potente

Varias tormentas consecutivas se espera que traigan nubes de lluvia, cielos grises y precipitaciones al condado de San Diego durante gran parte de la semana.

La primera tormenta tocó tierra durante la noche del martes, pero las precipitaciones llegaron por la tarde, dejando una buena cantidad de lluvia. Los totales de lluvia se acercaron a una pulgada en algunos lugares, incluyendo el aeropuerto de San Diego, que ha experimentado su día más lluvioso en casi un año.

"Esta primera ronda presenta lluvias más ligeras y un sistema más cálido", dijo Greg Bledsoe, meteorólogo de NBC 7. "Cualquier nieve que caiga de esta ronda caerá durante la noche y hasta la mañana del miércoles, y solo en los picos más altos de San Diego".

El condado experimentará lluvias dispersas con probabilidad de tormentas eléctricas durante toda la noche antes de un receso el miércoles. Algunas áreas aún podrían experimentar lluvias ligeras y dispersas el miércoles, mientras que otras permanecerán completamente secas.

Erik Ho/NBC 7

Se prevé que una tormenta potencialmente más potente y fría traiga fuertes lluvias, nieve y vientos a partes del condado a partir del jueves.

"Para el jueves por la tarde y durante la noche, podríamos ver el nivel de nieve descender hasta los 914 metros. Picos más altos como el Monte Laguna y la Montaña Palomar podrían recibir más de 15 centímetros de nieve", dijo Bledsoe.

En total, de martes a sábado, San Diego podría recibir entre 2,5 y 5 centímetros de lluvia, según informó Brooke Martell, meteoróloga de NBC 7.

Seguimiento de la tormenta

Martes y miércoles

Las primeras lluvias comenzaron a caer la madrugada del martes desde Oceanside hasta Imperial Beach y hacia el este, hacia los valles. La lluvia disminuyó ligeramente entre las 9 y las 11 a. m. antes de que llegara la segunda ronda, que se mantuvo hasta la tarde, dijo Martell.

Las zonas al oeste de las montañas podrían experimentar acumulaciones de lluvia de entre 1,27 y 1,88 centímetros, mientras que las montañas podrían recibir hasta 2,54 centímetros para cuando pase la primera tormenta.

The rain has been falling across San Diego County for much of the day — and it's just round one in a pair of back-to-back storms. NBC 7's Dave Summers spent the evening talking to travelers and beach visitors in Oceanside.

Jueves y viernes

La segunda tormenta será más fría y mucho más intensa, dijo Martell. Es entonces cuando podríamos esperar nieve en nuestras montañas. Los niveles de nieve podrían descender hasta los 914 metros desde el jueves por la noche hasta el viernes por la mañana. Martell indicó que áreas tan bajas como Julian, Pine Valley e incluso tramos de la Interestatal 8 podrían ver nieve.

Hay probabilidad de lluvias ligeras nuevamente el viernes y posiblemente hasta la madrugada del sábado. La mayor parte del fin de semana se presenta seco y ligeramente más cálido.

While some San Diegans say they love the rain, others not so much. NBC 7's Kelvin Henry explains the impact the wet weather has on some communities.

Alertas y avisos en el condado de San Diego

Se mantendrá una alerta de inundación para las costas, valles y montañas del condado de San Diego desde la noche del miércoles hasta la tarde del jueves.

Se mantendrá una alerta de viento para los desiertos desde la noche del miércoles hasta la mañana del viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) también emitió una alerta de clima invernal desde la mañana del jueves hasta la mañana del viernes para las montañas del condado.

https://www.nbcsandiego.com/news/local/list-san-diego-county-free-sandbags/3774273

Some flood channels and creeks are on privately-owned property, and the city of San Diego says those owners have to keep them clean. NBC 7's Joey Safchik has more on why it's not always so simple.