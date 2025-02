Un río atmosférico que descarga lluvia en el norte de California podría traer algunos restos de lluvia al condado de San Diego.

El condado de San Diego puede esperar lluvias ligeras y dispersas de este sistema el jueves y el viernes, pero la mayoría de las áreas probablemente no verán más de una décima de pulgada, dijo Brooke Martell, meteoróloga de NBC 7. Las elevaciones más altas y las áreas costeras del norte del condado podrían ver cantidades ligeramente más altas.

Here's a look at forecasted rainfall totals for the region through Friday: pic.twitter.com/yR8ijxXZbm

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) February 4, 2025