La lluvia provoca carreteras resbaladizas y accidentes en las autopistas de San Diego

Los viajeros matutinos se encontraron con carreteras mojadas y varios accidentes el jueves por la mañana cuando una tormenta trajo a San Diego la lluvia más significativa que la región ha visto, hasta ahora, esta temporada.

Al menos dos de los accidentes de la madrugada del jueves involucraron camiones de gran tamaño que perdieron el control en las autopistas de la zona, lo que provocó cierres de carriles y retrasos en el tráfico.

La CHP dijo que un camión de Amazon se deslizó por todos los carriles de la Interestatal 15 en dirección norte en el área de Mission Valley antes de caer por un terraplén alrededor de la 1:30 a.m. del jueves. No parece que otros vehículos estuvieran involucrados. El accidente provocó que dos carriles de tráfico se bloquearan durante varias horas.

Update: NB I-15 south of I-8, right lanes blocked due to traffic collision.